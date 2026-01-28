Aseguran que Alina Moine y Federico Giuliani se separaron

Aseguran que Alina Moine y Federico Giuliani se separaronESPECTÁCULOAna COHEN
Alina Moine y Federico Giuliani habrían puesto fin a su relación tras tres años de noviazgo, según informaron en el programa LAM (América) con Pilar Smith como portavoz. La noticia sorprendió a muchos, ya que en los últimos meses la pareja había mostrado una imagen muy unida.
Smith reveló que Moine y Giuliani estaban juntos desde mayo de 2023, momento en que hicieron pública su relación a través de redes sociales. A pesar de la aparente armonía en su relación, no se dieron detalles sobre las causas de la ruptura. Se mencionó que el vínculo pudo haber sufrido un desgaste que no lograron superar.
Además, se recordó que Giuliani tuvo una relación anterior con Cande Tinelli en 2020.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
Salud redefine su estructura y absorbe la política de discapacidad para reforzar el control sanitario
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Silencio incómodo: Scioli evitó opinar sobre la AFA y cerró una entrevista en vivo
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Apertura comercial y tubos de acero: un cruce que reaviva el debate sobre la política industrial
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El Consejo de Paz de Trump dio la bienvenida a sus países miembros y presentó su hoja de ruta global
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA