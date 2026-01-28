Aseguran que Alina Moine y Federico Giuliani se separaron

Alina Moine y Federico Giuliani habrían puesto fin a su relación tras tres años de noviazgo, según informaron en el programa LAM (América) con Pilar Smith como portavoz. La noticia sorprendió a muchos, ya que en los últimos meses la pareja había mostrado una imagen muy unida.

Smith reveló que Moine y Giuliani estaban juntos desde mayo de 2023, momento en que hicieron pública su relación a través de redes sociales. A pesar de la aparente armonía en su relación, no se dieron detalles sobre las causas de la ruptura. Se mencionó que el vínculo pudo haber sufrido un desgaste que no lograron superar.

Además, se recordó que Giuliani tuvo una relación anterior con Cande Tinelli en 2020.