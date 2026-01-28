Nació la hija de Cami Homs y José Sosa

La modelo Cami Homs y el futbolista José Sosa dieron la bienvenida a su primera hija en común, Aitana. La llegada de la bebé había generado gran expectativa, y la propia Homs había bromeado en redes sociales sobre el retraso en el parto.

Según reporta CARAS, ambas se encuentran en perfectas condiciones. Hace solo unos días, Cami publicó en Instagram que la pequeña seguía "dentro de su panza" al llegar casi a las 40 semanas, lo que desató una ola de mensajes de apoyo y curiosidad.

Ayer, el periodista Gustavo Méndez indicó en su cuenta de Instagram que el nacimiento era "inminente" y confirmó que Cami ya se encontraba internada. Más tarde, una fuente cercana a la pareja confirmó el nacimiento de Aitana.

La llegada de Aitana no solo llena de alegría a Cami y José, sino también a sus respectivas familias. Sosa es padre de dos hijas, Rufina y Alfonsina, de una relación anterior, mientras que Homs tiene dos hijos, Francesca y Bautista, junto a Rodrigo De Paul.

Se espera que pronto Cami y José compartan la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde la modelo ha documentado gran parte de su embarazo.