Santa Fe pone en marcha el sistema Timbó Compras y avanza hacia un modelo de contrataciones más transparente y digital

Desde el próximo lunes, la provincia de Santa Fe comenzará a implementar el sistema Timbó Compras para las contrataciones que realice el Estado provincial. La medida se pondrá en funcionamiento en una primera etapa en seis áreas del Poder Ejecutivo y luego se extenderá de manera progresiva al resto de las dependencias.

El nuevo sistema fue presentado en la última reunión de gabinete encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, mientras que los detalles operativos estuvieron a cargo de la secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero.

En esta etapa inicial, Timbó Compras se aplicará en los ministerios de Gobierno e Innovación Pública; Justicia y Seguridad; Cultura; Trabajo; la Unidad Ejecutora de Infraestructura y el Aeropuerto Internacional Rosario. En estos organismos se incorporarán los procedimientos de licitaciones y concursos, tanto públicos como privados, para la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de sobre simple.

Tonero definió a Timbó Compras como “el nuevo estándar para la contratación pública del Gobierno de la provincia de Santa Fe” y explicó que el sistema surge como respuesta a la necesidad de modernizar un área clave del Estado. “La contratación pública es una política estratégica que requiere más transparencia, más eficiencia y mayor control ciudadano. Timbó Compras es una respuesta concreta a ese desafío”, sostuvo.

Desde el inicio de la gestión de Pullaro, el Ejecutivo provincial viene insistiendo en la necesidad de optimizar el gasto público y fortalecer los mecanismos de control. En ese marco, el nuevo sistema digital se presenta como una herramienta central para ordenar los procesos y reducir márgenes de discrecionalidad.

Timbó Compras forma parte de la plataforma integral de gestión digital que ya utiliza el gobierno provincial y será de uso obligatorio conforme a la normativa vigente. La Ley de Gobernanza de Datos, sancionada en marzo de 2024, creó el Régimen de Compras Públicas de Innovación y Tecnología con el objetivo de establecer procedimientos claros, decisiones registradas y procesos completamente visibles.

Entre los ejes principales de esta legislación se destacan la trazabilidad de cada operación, la eliminación progresiva del papel y la consolidación de un sistema 100% digital para licitaciones y concursos. El propósito es dejar atrás los expedientes físicos y avanzar hacia un esquema moderno, accesible y auditable.

Según Tonero, los beneficios esperados son múltiples: transparencia activa del gasto público, mayor competencia entre proveedores —lo que se traduce en mejores precios—, reducción de los tiempos administrativos y mayor seguridad jurídica para todas las partes involucradas.

La implementación será progresiva y estará coordinada por la Unidad de Gestión Timbó, que brindará soporte técnico a las jurisdicciones alcanzadas. Para ello, se desarrolló un plan de capacitación obligatorio para los agentes estatales según el rol que desempeñen: gestores, comitentes, evaluadores y supervisores. Habrá instancias presenciales, talleres prácticos con simulaciones y reuniones virtuales periódicas de seguimiento.

También se trabajó en la formación de los proveedores del Estado. Se realizaron capacitaciones presenciales en Santa Fe y Rosario, además de encuentros virtuales, videos instructivos y material de apoyo disponible de manera online.

Desde el Ministerio de Gobierno remarcan que la decisión es irreversible: a partir del 1° de julio se eliminará definitivamente el uso del papel en los procedimientos de contratación. La medida quedó establecida mediante el decreto 2518/2025, firmado por el gobernador Pullaro y el ministro Fabián Bastia, que consagra la digitalización plena del sistema de compras públicas.

Con la puesta en marcha de Timbó Compras, Santa Fe da un paso clave hacia un modelo de gestión más moderno, transparente y eficiente, alineado con los estándares actuales de control y acceso a la información pública.