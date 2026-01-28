Transformar lo cotidiano para pasar de la intención a la acción

En distintos territorios de América Latina, Irradia Red acompaña a comunidades que buscan organizarse, activar sus ideas y responder de manera concreta a los desafíos que enfrentan. La organización promueve espacios de encuentro donde vecinos, empresas, gobiernos y organizaciones sociales dialogan, identifican prioridades comunes y construyen respuestas colectivas. El foco está puesto en fortalecer redes locales que permitan pasar de la intención a la acción.

La propuesta de Irradia Red se organiza en dos grandes ejes. Por un lado, la movilización comunitaria, que impulsa a los propios vecinos a definir problemas y soluciones. Esto, por ejemplo ocurrió en Lagunilla de Pozuelos, en Jujuy, donde las familias lograron garantizar por primera vez el acceso al agua en sus hogares, o en la Villa 21-24, en la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de mujeres albañilas desarrolla obras de salud habitacional. Por otro, el fortalecimiento de las redes que se conforman, a través de encuentros regionales que permiten compartir aprendizajes y generar un impacto positivo en las comunidades.

“Cuando acompañamos a una comunidad, el impacto va más allá de una acción puntual: la transformación pone en movimiento nuevas relaciones, expande la red y deja huellas visibles en el territorio. Los cambios más profundos aparecen cuando las personas se ponen en acción. Ese impulso, una vez encendido, es difícil de detener”, dice Barbara Kuss, directora ejecutiva en Latinoamérica.

Irradia Red trabaja en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay. Se propone una mirada regional, un fuerte anclaje territorial y difusión de aprendizajes para que consigan ser replicadas en otros lugares. Durante 2025, la organización impulsó en Argentina procesos intersectoriales como La Costura entre Educación y Empleo.

Este proyecto reúne a referentes educativos, industriales y comunitarios para abordar la empleabilidad juvenil. También acompaña en Misiones el encuentro Sobre el Camino, en Capioví, que convoca a municipios, escuelas y organizaciones para fomentar el desarrollo de bienestar comunitario.

Irradia Red en números

Las redes de colaboración están conformadas actualmente por 287 comunidades, 892 organizaciones y 1700 vínculos que dan muestra del recorrido de los últimos 10 años con un método riguroso y sistémico. Encontrar respuestas concretas y sostenibles a los desafíos es el objetivo de la organización.

Cómo colaborar

Irradia Red invita a empresas e instituciones a sumarse a proyectos capaces de fortalecer comunidades. Promover cambios reales en los territorios donde actúan es el núcleo de cada proyecto. La participación puede darse acompañando iniciativas locales, conectando actores o apoyando soluciones diseñadas por los propios vecinos.

