Milei participó del acto por el Día del Holocausto y reafirmó su política de “tolerancia cero” con el antisemitismo

Luego de una gira por Mar del Plata con fuerte impronta política y discursiva, el presidente Javier Milei retomó su agenda institucional en la Ciudad de Buenos Aires para participar del acto por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Allí, en un mensaje cargado de definiciones ideológicas y geopolíticas, el mandatario reafirmó su alineamiento con Israel y los Estados Unidos y aseguró que, mientras esté al frente del Gobierno, la Argentina mantendrá una política de “tolerancia cero con el antisemitismo”.

El homenaje se desarrolló en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, en el barrio porteño de Recoleta, y reunió a dirigentes políticos, referentes de la comunidad judía, diplomáticos y sobrevivientes. Milei aprovechó el marco simbólico del acto para advertir sobre lo que definió como un resurgimiento del odio antijudío a escala global, al que vinculó con el accionar de la extrema izquierda internacional y el terrorismo islamista. “Viejos fantasmas que creíamos superados han vuelto a aparecer”, señaló el jefe de Estado durante su discurso.

El Presidente subrayó que desde su llegada a la Casa Rosada utiliza cada ámbito internacional para denunciar el avance del terrorismo y reiteró que esa postura no se modificará. En esa línea, presentó la lucha contra el antisemitismo como parte central de su visión del mundo y de su inserción internacional, basada —según remarcó— en la defensa de los valores occidentales y judeocristianos.

En un tramo de su exposición, Milei elogió al presidente estadounidense Donald Trump y sostuvo que su liderazgo constituye un aporte decisivo para la paz global. Destacó en particular la iniciativa conocida como Board of Peace, a la que describió como un paso hacia la construcción de una organización internacional capaz de equilibrar un escenario global que, a su juicio, muestra signos de creciente radicalización.

El acto se realizó bajo un estricto operativo de seguridad. Desde horas tempranas, las inmediaciones del museo estuvieron custodiadas por fuerzas federales y de la Ciudad, con cortes de tránsito y accesos restringidos. En una zona con escasa actividad por el receso estival, comerciantes y vecinos observaron el movimiento inusual frente al edificio de ladrillos a la vista y estética medieval que alberga a la institución.

Milei llegó puntualmente acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y fue recibido por el titular del museo, Marcelo Mindlin. En su intervención, Mindlin agradeció el respaldo presidencial y advirtió que recordar la Shoá no implica solo un ejercicio de memoria histórica, sino también una herramienta clave para fortalecer la convivencia democrática en el presente. Alertó, además, sobre el crecimiento del antisemitismo tanto a nivel mundial como en la Argentina.

En ese marco, destacó que el país asumirá este año la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), un rol que consideró estratégico para el posicionamiento internacional argentino. Mindlin, quien asumirá formalmente la conducción de ese organismo en marzo próximo, remarcó que se trata de un desafío que exige un compromiso activo del Estado y de la sociedad.

Entre los asistentes se encontraban funcionarios del Gabinete nacional, como el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, además de una nutrida representación diplomática. Participaron embajadores y delegados de Estados Unidos, Israel y diversos países de Europa y América Latina, así como organismos internacionales.

Uno de los momentos más emotivos del acto estuvo a cargo de Lea Zajac de Novera, sobreviviente del campo de exterminio de Auschwitz, quien brindó su testimonio sobre los horrores vividos durante el régimen nazi. La fecha conmemora la liberación, el 27 de enero de 1945, de Auschwitz-Birkenau por tropas soviéticas, símbolo del fin del mayor genocidio del siglo XX, en el que fueron asesinadas más de un millón de personas, en su mayoría judías.

El homenaje se realizó un día después de la fecha oficial por cuestiones de agenda presidencial y se inscribió en una señal política clara del Gobierno: reforzar su perfil internacional, afianzar vínculos estratégicos y asumir una postura explícita frente a los discursos de odio.