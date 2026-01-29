Paz Caruso apunta al corazón de la gestión Viotti: "indignación por el abandono del CDI y un llamado urgente a hacerse cargo de la exclusión social”

La concejal justicialista de Rafaela, María Paz Caruso, alzó la voz frente al deterioro y abandono del edificio del Centro de Desarrollo Infantil, una obra inconclusa que hoy simboliza la desidia del Estado municipal. Con firmeza, cuestionó la falta de voluntad política del intendente Leonardo Viotti para encontrar una salida concreta y sostuvo que no puede naturalizarse que una infraestructura destinada a la infancia permanezca cerrada y deteriorándose con el paso del tiempo.

Caruso reclamó una solución inmediata y advirtió que detrás del edificio abandonado hay derechos vulnerados y familias que siguen esperando respuestas. Además, amplió su mirada hacia otra problemática sensible: la situación de las personas en calle en Rafaela, remarcando que el Estado no puede mirar para otro lado frente al crecimiento de la exclusión social.

Sin eufemismos ni rodeos, la concejal abordó los temas que incomodan y puso en agenda las deudas pendientes del gobierno local. Una intervención política que no esquiva conflictos y que interpela a la gestión municipal, invitando a escuchar, reflexionar y actuar.