Por Carlos Zimerman

Rafaela sin rumbo: cuando faltan ideas y sobra soberbia

La problemática de la gente en situación de calle y el conflicto creciente con los lavacoches en Rafaela no se resuelven con discursos vacíos ni con diagnósticos repetidos. Se resuelven con ideas claras y con gestión. Justamente, dos de las principales carencias del gobierno municipal que encabeza Leonardo Viotti.

No se observa un plan integral, serio y sostenido para abordar una situación social que se agrava día a día. Tampoco se percibe voluntad política de encarar el problema con la profundidad que requiere. La ciudad asiste a un fenómeno que combina exclusión, consumo problemático, informalidad y ausencia del Estado, mientras desde el Palacio Municipal solo se escuchan explicaciones sin soluciones.

En el gabinete municipal no se advierten funcionarios con capacidad técnica ni política para construir respuestas concretas. Se improvisa, se reacciona tarde y se mira para otro lado cuando el conflicto estalla en las calles. Como dice el viejo refrán: “Lo que natura no da, Salamanca no presta”. Y cuando no hay talento ni visión estratégica puertas adentro, la única salida sensata sería importar ideas y mentes claras. Pero tampoco eso ocurre.

Leonardo Viotti no busca asesoramiento externo ni convoca a especialistas. Prefiere encerrarse en su propio círculo, aun cuando la realidad demuestra que ese camino no funciona. La testarudez y la negación se han convertido en un problema de gestión. No escuchar, no corregir y no innovar es una receta segura para el fracaso.

La gente en situación de calle no es un dato estadístico: son personas abandonadas por un Estado municipal que no articula políticas sociales, sanitarias y de seguridad. Los lavacoches no son solo un conflicto urbano: son el síntoma de una ciudad sin orden ni autoridad clara. Ambas problemáticas requieren decisiones firmes, coordinación institucional y programas específicos. Nada de eso aparece en la agenda concreta del intendente.

Viotti no sabe y, peor aún, no quiere saber. Esa combinación es explosiva. Rafaela necesita conducción, planificación y coraje político. Hoy tiene excusas, silencios y una gestión que parece desbordada por los hechos.

Cuando una ciudad pierde la capacidad de pensar soluciones, empieza a naturalizar el caos. Y ese es el mayor fracaso de un gobierno: resignarse a que los problemas crezcan porque no tiene ideas para enfrentarlos. Rafaela merece algo mejor que un intendente encerrado en su propia impotencia.