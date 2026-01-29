En medio de los incendios, el Gobierno destina más de $100 mil millones a Bomberos Voluntarios

En medio de los incendios en la Patagonia, el Gobierno Nacional confirmó que va a destinar más de $100 mil millones a las Asociaciones Bomberos Voluntarios para la compra de equipamiento, materiales, elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, entre otros puntos.

A través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, se informa que las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todos sus grados, la Agencia Federal de Emergencias y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios recibirán dinero por parte del Ministerio de Seguridad Nacional para la adquisición de elementos para combatir el fuego.

En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se destaca que la entrega del dinero tiene como destino “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

Para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, se les destinará la suma de $100.810.319.998,50, distribuidos entre las 1062 entidades que figuran, por lo que a cada una le corresponden $94.924.971,75.

Sobre las entidades de segundo grado provinciales, se indicó que van a recibir $ 7.754.639.995,93 distribuidos en forma proporcional de acuerdo a la cantidad de las afiliadas informada por cada Federación.

A la Agencia Federal de Emergencias será de $2.584.880.009,64 y para el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, la suma de $ 7.754.640.000,00.

Respecto al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, se le otorga la suma de $2.584.880.000,00.

“La Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios remitirá a la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad Nacional, la providencia con su respectiva nómina de las Instituciones beneficiarias, para las respectivas transferencias”, señalaron.

Acerca de los pagos, detallaron que se efectuarán conforme a los ingresos que se registren en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina: “Dichos pagos se efectivizarán teniendo en cuenta la presentación de las rendiciones que cada Entidad realice formalmente a la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios conforme al cronograma de vencimientos”.__IP__

Asimismo, un punto no menor, cada entidad deberá presentar y tener al día toda la documentación que establece el Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

“En caso de verificarse incumplimientos administrativos o anomalías operativas con posterioridad a la asignación de fondos o en la inversión del subsidio por alguna de las entidades que reciben la contribución, la autoridad de aplicación suspenderá como beneficiaria a la asociación responsable y la ejecución de la presente Resolución a su respecto, en el caso que correspondiere, sin perjuicio de iniciar, en el supuesto que procedan, acciones legales”, concluyeron.

