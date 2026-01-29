El Cine Belgrano abre su temporada 2026

Con cuatro estrenos en su cartelera, el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano inicia sus proyecciones semanales de cine, que en esta oportunidad se extenderán desde el viernes 30 de enero al martes 3 de febrero.

Para disfrutar en esta temporada de premios, llega una de las películas con más nominaciones a los Oscar 2026. Se trata de "Marty Supremo", dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet.

Cuenta con 9 nominaciones, Incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Chalamet, quien ya obtuvo reconocimientos en otros certámenes como los Critics Choice Awards, el Actor Award y los Golden Globe, por su participación en esta película.

Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años 50, Marty Supremo sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión en grandeza.

El elenco está integrado además por Gwyneth Paltrow, Odessa A?zion, Fran Drescher, Géza Röhrig, Kevin O?Leary y Abel Ferrara.

Se podrá ver de viernes a martes a las 21:30. Tiene una duración de 149 minutos y es apta para mayores de 13 años. La entrada general es de $6.500.

Segmento familiar

Llega el estreno de Zootopia 2, dirigida por Jared Bush y Byron Howard.

En esta nueva entrega, Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.

Se podrá ver de viernes a martes a las 18:00, doblada. Tiene una duración de 108 minutos y es apta para todo público. La entrada general es de $6.500.

Espacio INCAA

En el segmento de cine nacional se podrán ver dos películas este fin de semana.

Los días viernes 30 y sábado 31 a las 19:45, se proyectará "Un cabo suelto", thriller dirigido por Daniel Hendler y protagonizado por Sergio Prina, Pilar Gamboa, Alberto Wolf y Néstor Guzzini.

Santiago, un cabo de la policía argentina, cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros agentes policiales que lo andan buscando. Valiéndose de su uniforme, va inspeccionando puestos de comida regional, probando lácteos y embutidos para sobrevivir, al tiempo que intenta pasar desapercibido entre los lugareños. Sin dinero ni hospedaje pero con empatía y astucia, comienza a tramar una nueva vida, recibiendo la ayuda de personajes locales que va cruzando en el camino, e incluso, encuentra a quien cree puede ser el amor de su vida.

Tiene una duración de 95 minutos y es apta para mayores de 13 años. La entrada general es de $3.000 y descuento a jubilados y estudiantes a $1.500.

Además, los días domingo 1, lunes 2 y martes 3, se exhibirá el drama "La muerte de un comediante", dirigida por Diego Peretti y Javier Beltramino y protagonizada por Malena Villa y Diego Peretti.

La Muerte de un Comediante marca el debut como director de Diego Peretti y fue producida por la comunidad Orsai, junto a 10.190 apasionados socios productores de todo el mundo.

Juan Debré (Diego Peretti) es un reconocido actor que ha dedicado su vida a interpretar al héroe de una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, decide desconectarse de todo y huir a Bruselas. Allí, en la tierra del héroe de su infancia ?un personaje de cómic olvidado?, se cruza con tres jóvenes que lo arrastran a un conflicto tan inesperado como peligroso. Lo que comienza como una huida íntima se transforma en la historia de un hombre que debe decidir si, finalmente, se convertirá en el héroe que siempre fingió ser.

Tiene una duración de 94 minutos y es apta para mayores de 13 años. La entrada general es de $3.000 y descuento a jubilados y estudiantes a $1.500.

Promociones 2x1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.

Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función. El cine continúa ofreciendo además, bebidas y opciones comestibles para disfrutar de las películas y sala refrigerada.