Educación ambiental: Se realizó una jornada de Biciescuelas

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y las celebraciones por los 10 años de creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela (IDSR), se concretó una nueva jornada del Programa Biciescuelas, un espacio lúdico-recreativo público y gratuito, diseñado para que los más pequeños aprendan a usar la bicicleta.

Enrique Soffietti, director del IDSR destacó: "Estuvimos presentes una vez más con el Programa Biciescuelas en el CEF 53, dando inicio a una semana muy importante para nosotros. La verdad que muy contentos por la asistencia de los chicos que vinieron con sus familias y pudieron disfrutar de la propuesta. Esta actividad siempre nos deja la alegría y satisfacción de poder ver los procesos en quienes asisten. Como los más pequeños se animan, pierden el miedo y aprenden a andar en bicicleta. Agradecemos a la gente de Rafaela que acompaña estas iniciativas, que sin participación no tendrían estos resultados".

Educación vial

A nivel local, esta iniciativa se materializa gracias al trabajo articulado entre el Instituto para el Desarrollo Sustentable, el grupo ciclista "Los Picantes" y la oficina de Educación Vial de la Secretaría de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Rafaela.

Gabriel Fratini, integrante del equipo de Educación Vial, señaló al respecto: "Además de aprender a andar en bicicleta, también les enseñamos cuestiones vinculadas con el tránsito. Es decir, ayudarlos a que puedan reconocer la bicicleta como vehículo y no solo como un juego, porque implica desplazarnos por la vía pública y eso conlleva derechos y obligaciones. Hablamos sobre señales de tránsito y sobre cómo movernos en la calle como conductores, sobre todo para cuidar y prevenir".

Testimonios

Veronica, mamá de Agustin de 8 años, comentó: "Mi hijo no sabía andar en bici. Nos encantó la oportunidad. Él hace 2 años andaba en la bici chiquita con rueditas y ahora que ya tiene su bicicleta, la iniciativa fue el puntapié inicial y nos motiva para seguir acompañando en familia a que siga aprendiendo. La verdad que super contentos, se largó, aprendió, así que muy felices".

Antonela, mamá de Santino, destacó: "Me pareció una experiencia muy linda, fueron muy cálidos con mi hijo, lo supieron contener y acompañar para que se vaya animando. Estamos a un pasito de que pueda ir solo, así que nos vamos muy contentos"

Natalia, mamá de Gaspar, agregó: "Mi hijo tenía mucho miedo y no tenía seguridad a la hora de usar la bicicleta. Durante la jornada aprendió y se soltó muchísimo gracias al acompañamiento del equipo. estamos muy agradecidos".

Propuesta de aprendizaje

La actividad se desarrolló el sábado en el Centro de Educación Física N°53 en grupos reducidos divididos en cuatro turnos diferentes, por la mañana y por la tarde. Cada uno de los asistentes recibió su certificado, premiando de este modo la participación y los logros obtenidos.

El circuito incluyó bicicletas y juegos adaptados, y está guiado por facilitadores especializados, en diferentes circuitos para que las infancias puedan desarrollar aptitudes en la bicicleta a través del juego y la experiencia.

Algunas de las actividades destacadas de cada jornada son las clases de técnica, los circuitos de destreza y la introducción a las señales de tránsito y las normas de seguridad para la educación vial.

Programa Biciescuelas Argentinas

"Biciescuelas Argentinas" es una iniciativa nacional que tiene como objetivo impulsar el uso de la bicicleta en espacios lúdicos de aprendizaje, para que la incorporen como medio de transporte cotidiano, seguro y amigable con el ambiente.

Rafaela fue la primera localidad de la Provincia de Santa Fe en adherir a este programa, y la primera localidad de nuestro país en materializar esta iniciativa en territorio.

El programa busca posicionar la bicicleta como un modo de transporte urbano, promoviendo un cambio cultural hacia su uso cotidiano, mientras se fomenta la autonomía, motricidad, seguridad y confianza en los niños.

Para consultas se puede llamar al (03492) 504579 / 15507915. Instituto para el Desarrollo Sustentable. Municipalidad de Rafaela.