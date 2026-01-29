Mientras impulsa la reforma laboral, el Gobierno insiste en ponerle un tope de 2% a las paritarias hasta marzo

En el primer trimestre del año, según explicaron a TN fuentes oficiales, el objetivo es establecer un techo que no supere el 2% en los acuerdos por convenio. Si bien habrá variaciones de acuerdo a la actividad, la previsión es que se homologuen negociaciones que en enero ronden el 2%; en febrero, 1,9%; y en marzo, 1,8%.

Desde que empezó la gestión libertaria, la secretaría de Trabajo, en sintonía con el objetivo del Ministerio de Economía de mantener a raya el avance de los precios, determinó que no se iban a homologar acuerdos que se ubiquen por encima de la inflación. En el oficialismo entienden que si los salarios traspasan ese “techo”, se recalentarán los precios de la economía y el año pasado buscaban que las subas salariales no superaran el 1,5% mensual.

Pero con la inflación moviéndose a una velocidad superior a ese umbral, los salarios mostraron una marcada pérdida en términos reales. “En 2025, el Gobierno impuso pautas salariales muy exigentes para apuntalar su estrategia de desinflación. En este contexto, las negociaciones paritarias fueron utilizadas como ancla del proceso de desinflación. Esto llevó a caídas sistemáticas del salario real. El pasar de los meses y la aceleración inflacionaria intensificaron el proceso. Hacia noviembre, el salario promedio los principales convenios acumuló una pérdida real de 4,5% respecto a principios de 2025”, indicó la consultora C-P.

Esta situación también afectó a los sueldos del sector privado, donde se observó en los datos del SIPA que publica la secretaría de Trabajo que hasta octubre se acumularon tres meses de caída consecutiva.

“El proceso de empeoramiento de los salarios negociados en los convenios fue generalizado. En los últimos cinco meses apenas el 20% de los sectores consiguieron aumentar el salario real respecto al mes anterior. La pauta salarial demasiado exigente, que derivó en caídas mensuales ininterrumpidas, aumentó la tensión en las negociaciones e impulsó la firma de paritarias con mayor nominalidad en las reaperturas en noviembre y diciembre”, sumó la firma.

De acuerdo a su explicación, a inicios de 2025, el Gobierno impulsó negociaciones por debajo del 2% hasta que la inflación subió en marzo y abril, lo cual llevó a acelerar paritarias. A partir de mayo y junio, con la desaceleración de precios, se retomó la pauta oficial entre 1% y 1,5% y en los últimos meses de año se volvió a recalentar el proceso, por lo que se acordaron aumentos proporcionales o sumas fijas.

“Hasta septiembre, el 70% de los convenios estaba por debajo de 2%, actualmente menos del 50%. La inflación mensual se aceleró tanto en los últimos meses que la gran mayoría de los acuerdos, si bien se cerraron con una aceleración, no llegan a superar los niveles actuales de inflación (entre 2,5 y 2,8%) y, por lo tanto, compensar la caída acumulada. Esto lleva a esperar que la tendencia al estancamiento (o caída) de los salarios continúe, en el marco de las dificultades del Gobierno de bajar la inflación por debajo del 2% mensual”, completó C-P.

CON INFORMACION ED TODONOTICIAS.