Colapinto ilusionó a todos tras probar el Alpine para la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó su programa de pruebas en el Circuito de Barcelona, donde tuvo la oportunidad de manejar el A526, el nuevo monoplaza de Alpine. Colapinto participó en la jornada completa del lunes y en la sesión matutina del miércoles, completando con éxito los objetivos planteados por el equipo.

En una entrevista con Sky Sports F1, Colapinto destacó la mejora en la velocidad punta del A526, un aspecto que había generado preocupaciones en la escudería. “Todavía nos estamos adaptando al auto, pero se siente muy rápido en recta, lo cual es positivo”, afirmó.

Con la nueva unidad de potencia de Mercedes y un diseño más ligero y compacto, Colapinto señaló que, a pesar de los avances, aún hay aspectos a mejorar, especialmente en el rendimiento en curvas. “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y la velocidad es más lenta en comparación con el modelo anterior”, explicó.

El piloto destacó la potencia del vehículo al salir de las curvas, aunque advirtió sobre los desafíos que esto puede implicar. “El auto tiene mucha potencia al salir, pero hay que ser cauteloso, ya que se doblega más lento. Esto provoca más deslizamiento, lo que puede ser complicado para los neumáticos, pero divertido para los pilotos”.

Aunque se espera que Pierre Gasly o Paul Aron se suban al A526 en la última jornada de pruebas, Colapinto se mostró satisfecho con su desempeño. “Hemos estado haciendo mucho y es un proceso nuevo para todos. Esta prueba es crucial para entender el funcionamiento del auto”, dijo.

Colapinto completó un total de 106 vueltas en sus dos días de pruebas y obtuvo tiempos competitivos. La próxima cita para el piloto será en los test de Bahréin, programados para dentro de dos semanas.