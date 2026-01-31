Riesgo país, reservas y timing político: el delicado regreso argentino al mercado de deuda

El riesgo país volvió a niveles de 2018, pero con un contexto regional mucho más exigente.

El mercado estima un piso cercano a los 450 puntos básicos en el corto plazo.

La acumulación de reservas es el factor central para sostener la baja del indicador.

La experiencia reciente de Ecuador funciona como referencia, aunque no es plenamente comparable.

La estacionalidad de dólares y los vencimientos presionan por una salida al mercado en 2025.

El calendario político y la gobernabilidad serán determinantes para consolidar el regreso al crédito externo.

La discusión en torno al riesgo país argentino volvió a ocupar un lugar central en el análisis financiero, aunque con una advertencia previa: la comparación con otros momentos de la historia reciente puede resultar engañosa. Si bien el indicador volvió a niveles similares a los de 2018, el contexto regional y global es hoy muy distinto. Hace siete años, la Argentina mostraba un riesgo país cercano a los 500 puntos básicos cuando el promedio de los mercados emergentes rondaba los 400. En la actualidad, mientras el índice argentino se mueve en cifras parecidas, la mayoría de los países comparables opera bastante más abajo, en el rango de los 200 a 300 puntos. La vara, en términos relativos, quedó más alta.

Este cambio de escenario implica que el desafío para la política económica es mayor. El retorno a los mercados internacionales de crédito ya no depende solo de alcanzar determinados niveles absolutos del riesgo país, sino de hacerlo en un contexto en el que los inversores muestran mayor selectividad. Aun así, en el mercado se mantiene la expectativa de que la Argentina pueda volver a emitir deuda externa en el corto plazo. Proyecciones privadas coinciden en ubicar esa ventana en la primera mitad de 2025, empujada por la necesidad de despejar vencimientos y reforzar el frente financiero.

Uno de los factores que apuran esa definición es el calendario de pagos vinculados a operaciones de financiamiento de corto plazo. La situación de las reservas internacionales no permitiría afrontar esos compromisos sin recurrir a una estrategia alternativa, lo que obliga al Ejecutivo a mejorar su perfil de vencimientos. En ese marco, algunas estimaciones privadas ubican el “piso” del riesgo país argentino en torno a los 450 puntos básicos. Con ese nivel, la Secretaría de Finanzas podría intentar una colocación internacional comparable a la realizada recientemente por Ecuador, que logró captar fondos con una demanda muy superior a la oferta.

El caso ecuatoriano funciona como referencia, aunque con matices relevantes. Se trata de una economía dolarizada, con un marco monetario diferente y una relación distinta con los acreedores. Aun así, la magnitud de la operación y la tasa convalidada son observadas de cerca por los operadores locales, que buscan señales sobre el apetito global por riesgo soberano en la región.

Desde una mirada más estructural, algunos economistas advierten que no es realista esperar, al menos en el corto plazo, una caída del riesgo país hacia niveles cercanos a los 300 puntos. El indicador, recuerdan, no solo mide la probabilidad de incumplimiento, sino también el costo que tendría una eventual reestructuración. En ese sentido, la escasez de reservas y la elevada participación de organismos internacionales entre los acreedores condicionan la percepción de los bonistas privados, que anticipan que cualquier ajuste recaería principalmente sobre ellos.

La acumulación de reservas aparece así como una variable decisiva. La estrategia del Banco Central de priorizar compras de divisas, incluso a costa de moderar el ritmo de desinflación, es leída por el mercado como un paso necesario para sostener la mejora financiera. La estacionalidad también juega su rol: la primera mitad del año, con mayor ingreso de dólares por exportaciones, ofrece mejores condiciones para reforzar el balance externo. Luego, el escenario se vuelve más exigente.

A este cuadro se suma el factor político. El horizonte electoral de 2027 introduce cautela entre los inversores y acota el margen de maniobra. Para evitar tensiones cambiarias y financieras en la segunda mitad de 2025, distintas consultoras coinciden en que el Gobierno necesita concretar el regreso al mercado antes de que se cierre esa ventana. La señal de gobernabilidad, en particular la capacidad de avanzar con su agenda en el Congreso, también será clave para consolidar expectativas.

Algunos analistas no descartan que, si se combinan una compra sostenida de reservas y señales políticas favorables, el riesgo país pueda perforar los 400 puntos en los próximos meses. En un escenario más optimista, incluso podría acercarse a los 350 hacia mitad de año, habilitando una emisión de mayor volumen y no meramente testimonial. El margen existe, pero el reloj corre.