Rossi anticipa una pulseada ajustada por la reforma laboral y redefine el rol del peronismo en la oposición

Rossi cuestionó la reforma laboral por considerar que profundiza la desigualdad entre empleadores y trabajadores.

El diputado anticipó una votación muy ajustada y evitó dar pronósticos cerrados.

La oposición intentará bloquear el proyecto en general o, en su defecto, modificar los artículos más controvertidos.

El oficialismo cuenta con un bloque importante, pero la paridad parlamentaria abre margen para la negociación.

Rossi señaló que el peronismo quedó como principal alternativa democrática tras las últimas elecciones.

Planteó la necesidad de ordenar el espacio y ampliar la convocatoria para disputar poder al oficialismo.

El debate por la reforma laboral que impulsa el oficialismo volvió a encender tensiones en el Congreso y expuso un escenario de paridad que promete una discusión extensa y fragmentada. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria, se ubicó entre las voces más críticas del proyecto y dejó en claro que el peronismo intentará frenar la iniciativa durante su tratamiento en las sesiones extraordinarias. Para el legislador, los cambios propuestos profundizan un desequilibrio ya existente entre empleadores y trabajadores y, por ese motivo, resultan inaceptables.

Rossi no ocultó la complejidad del trámite parlamentario. Reconoció que, en conversaciones informales, la votación aparece muy ajustada y que cualquier pronóstico definitivo sería apresurado. El recorrido legislativo, además, suma dificultades: primero el debate en el Senado y luego el paso por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con un bloque numeroso y disciplinado. En ese marco, el diputado adelantó que la estrategia opositora será múltiple: intentar bloquear el proyecto en general y, si eso no fuera posible, apuntar a modificar o eliminar los artículos que consideran más perjudiciales.

La posibilidad de frenar la reforma está, según Rossi, “sobre la mesa”, aunque lejos de ser automática. El dirigente peronista describió un Congreso atravesado por una relación de fuerzas equilibrada, donde ningún espacio cuenta con mayorías propias holgadas. La Libertad Avanza, sostuvo, tiene un bloque relevante que le permite impulsar sus iniciativas, pero la oposición también reúne un número significativo de bancas que puede condicionar el resultado final. En ese juego fino, cada voto adquiere un peso decisivo.

El legislador insistió en que la discusión no se agotará en la votación en general. Aun cuando el proyecto supere ese primer escollo, el debate artículo por artículo abre una nueva instancia de negociación y conflicto. Allí, explicó, se definirá si la oposición logra atenuar los puntos más sensibles de la reforma, aquellos que, desde la mirada peronista, agravan la desigualdad en la relación laboral y debilitan derechos consolidados.

Más allá de la coyuntura legislativa, Rossi aprovechó la discusión para proyectar una reflexión política de mayor alcance. A su entender, el resultado electoral de octubre no solo consagró al presidente Javier Milei, sino que también colocó al peronismo en el lugar de principal alternativa dentro del sistema democrático. Esa posición, remarcó, implica una responsabilidad que el espacio debe asumir de manera consciente y organizada.

En ese sentido, planteó la necesidad de un proceso de ordenamiento interno que permita al peronismo reconstruir una propuesta clara y competitiva. El objetivo, explicó, no debería limitarse a reagrupar a su base tradicional, sino ampliar la convocatoria hacia otros sectores sociales que, sin identificarse plenamente con el peronismo, mantienen una mirada crítica sobre el rumbo del Gobierno. Para Rossi, solo desde esa amplitud será posible disputar poder en las próximas elecciones.

La discusión por la reforma laboral, así, se convierte en algo más que un debate técnico. Funciona como un anticipo del clima político que marcará la relación entre el oficialismo y la oposición en los próximos meses. Con un Congreso sin mayorías contundentes y un peronismo que busca redefinir su rol, cada iniciativa se perfila como una batalla legislativa en la que el resultado final estará lejos de estar garantizado.