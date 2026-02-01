Una apuesta simbólica para consolidar un rumbo de transformación

Por RICARDO ZIMERMAN

La decisión del Gobierno de declarar al 2026 como “el año de la grandeza argentina” no puede leerse únicamente como un gesto retórico ni como una simple consigna administrativa. A través de un decreto, el Poder Ejecutivo buscó darle un marco político y simbólico a una etapa que pretende presentar como la de la consolidación de un rumbo iniciado en condiciones extraordinariamente adversas. En un país acostumbrado a la improvisación y a los cambios abruptos de prioridades, la intención de fijar un horizonte, aun desde el lenguaje, no deja de ser un dato relevante.

La medida formaliza una idea que ya había circulado en el discurso oficial y que ahora se traduce en una señal clara: el Gobierno considera que el período más crítico del reordenamiento económico y estatal quedó atrás y que se abre una fase distinta, orientada al crecimiento, la previsibilidad y la proyección de largo plazo. No se trata solo de una consigna impresa en documentos públicos, sino de un intento por ordenar el relato de gestión en torno a una narrativa de reconstrucción institucional.

El decreto sostiene que la actual administración asumió el compromiso de volver a los principios fundacionales de la República: libertad, propiedad privada, vida y progreso. Más allá de las discusiones ideológicas que esa afirmación pueda despertar, lo cierto es que el Gobierno eligió anclar su programa en valores clásicos del constitucionalismo argentino, apelando a una tradición política que trasciende coyunturas y liderazgos. En ese sentido, la declaración funciona también como una reafirmación identitaria frente a un escenario político fragmentado.

Durante 2025, según destaca el propio texto oficial, se avanzó en un proceso de estabilización macroeconómica y de reformas estructurales que buscó corregir desequilibrios acumulados durante décadas. La baja de la inflación, la disciplina fiscal y la reducción de la emisión monetaria constituyen logros que, aun con costos evidentes, modificaron expectativas y reintrodujeron una variable escasa en la Argentina: la previsibilidad. Ese cambio de clima es el que el Gobierno intenta capitalizar de cara a este año.

La referencia a la desburocratización del Estado y a la eliminación de cargas improductivas apunta a otro aspecto central del proyecto oficial. En un país donde el aparato estatal fue creciendo sin una evaluación sistemática de su eficacia, la decisión de revisar funciones, estructuras y regulaciones responde a una demanda extendida en amplios sectores sociales y productivos. No es un proceso exento de resistencias, pero sí coherente con el diagnóstico que el Ejecutivo viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.

Al invitar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la consigna, el Gobierno también busca proyectar la iniciativa más allá del plano nacional. La convocatoria no es obligatoria, pero sí política: propone compartir una visión de futuro en un país federal que históricamente ha tenido dificultades para coordinar estrategias de desarrollo. En ese gesto hay, al menos, una señal de apertura a construir una narrativa común, aun en medio de diferencias.

El decreto remarca que la estabilidad y la previsibilidad son condiciones necesarias para atraer inversiones y mejorar la productividad. En un contexto internacional competitivo y desafiante, esa definición no resulta anacrónica ni voluntarista. Por el contrario, refleja una lectura pragmática del lugar que la Argentina puede ocupar si logra sostener reglas claras y un marco institucional confiable. La “grandeza” a la que alude el Gobierno parece asociarse menos a gestas épicas y más a la normalidad económica y jurídica.

El cierre del texto oficial define la grandeza de una nación a partir de instituciones sólidas, una administración eficiente y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Esa definición, lejos de ser grandilocuente, coloca la vara en términos concretos y mensurables. El desafío, naturalmente, será sostener esa coherencia entre el discurso y la gestión cotidiana. Pero la apuesta del Ejecutivo es clara: fijar un rumbo, darle nombre y asumir el costo político de intentar cumplirlo.

En una Argentina marcada por promesas incumplidas, el solo hecho de explicitar una hoja de ruta puede ser leído como un gesto de responsabilidad política. El tiempo dirá si la consigna logra trascender el plano simbólico. Por ahora, el Gobierno decidió jugar fuerte en el terreno del sentido y del horizonte, convencido de que la estabilidad alcanzada habilita a pensar en algo más que la emergencia permanente.