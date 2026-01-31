El Gobierno oficializó una serie de nombramientos y cambios clave en organismos estratégicos del Estado

El Gobierno oficializó nuevos nombramientos mediante decretos firmados por Javier Milei.

Se renovó la conducción del RENAPER con cambios en la dirección y subdirección.

El Banco Nación incorporó a Jaquelina Truzzel a su directorio.

La CNRT quedó bajo la conducción de Maximiliano Patti.

Hubo recambios en la Secretaría de Transporte y en empresas ferroviarias.

Los cambios se enmarcan en un reordenamiento de áreas estratégicas del Estado.

El Poder Ejecutivo avanzó en las últimas horas con una batería de designaciones y relevos en distintos organismos de la administración pública, formalizadas a través de decretos firmados por el presidente Javier Milei y publicados en el Boletín Oficial. Los movimientos alcanzan áreas sensibles como el sistema de identificación de personas, el sector financiero estatal y la estructura de transporte, y se inscriben en una etapa de reordenamiento interno de la gestión.

Uno de los cambios más relevantes se produjo en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Mediante el Decreto 76/2026, el Gobierno designó a Damián Andrés Selem como Subdirector Nacional del organismo a partir del 1 de febrero, en reemplazo de Benito Mario Molver, cuya renuncia fue aceptada formalmente. Desde el Ejecutivo agradecieron al funcionario saliente por las tareas desempeñadas durante su gestión en un área clave para la emisión de documentos y la administración de registros civiles.

La reconfiguración en el RENAPER se completa con el recambio en la conducción del organismo. Esta semana también se oficializó la salida del director nacional y la designación del abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux como nuevo titular, a partir del mismo 1° de febrero. El nombramiento quedó establecido por el Decreto 33/2026, que lleva la firma del Presidente y del ministro del Interior, Diego Santilli, consolidando así una renovación integral de la cúpula del ente.

En el plano financiero, el Gobierno avanzó con modificaciones en el directorio del Banco de la Nación Argentina. A través del Decreto 70/2026, se designó a Jaquelina Clara Truzzel como directora de la entidad por un mandato que se extenderá hasta comienzos de 2028, de acuerdo con la normativa vigente. El cambio se produce en un contexto de redefinición del rumbo del banco, luego de la asunción de Darío Wasserman como presidente, tras la salida de Daniel Tillard.

Desde el Ejecutivo destacaron que la nueva conducción del Banco Nación busca profundizar una estrategia centrada en el crédito al sector privado y en el alejamiento del financiamiento directo al sector público. Bajo esa premisa, la entidad volvió a posicionarse, según el discurso oficial, como un banco comercial con foco en la actividad productiva, en línea con la visión económica del actual gobierno.

Otra de las áreas alcanzadas por los decretos es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Mediante el Decreto 67/2026, se formalizó la designación de Maximiliano Patti como Director Ejecutivo del organismo, cargo que ocupa desde el 19 de diciembre pasado. Patti asumió en reemplazo de Carlos Frugoni, quien pasó a desempeñarse como secretario Coordinador de Infraestructura, ampliando su influencia sobre distintas dependencias del área.

En paralelo, se concretó un cambio significativo en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El Decreto 47/2026 oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y el nombramiento del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo secretario, a partir del 22 de enero. La modificación marcó el inicio de una reestructuración más amplia dentro del sector.

Como consecuencia de ese recambio, se produjeron renuncias en la cúpula de las empresas estatales vinculadas al sistema ferroviario. Los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) dejaron sus cargos, en un contexto en el que el Gobierno anticipó un cambio profundo en la gestión del transporte. Desde la Casa Rosada señalaron que las salidas y reordenamientos fueron impulsados por la nueva conducción del área y se inscriben en una etapa de redefinición, especialmente en aquellas compañías incluidas en el esquema de privatizaciones o concesiones previsto por la Ley Bases.