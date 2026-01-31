Desde mañana, Rafaela entra en la era de la solución total: prohibidos los lavacoches y resueltos todos los problemas

Rafaela amanecerá este 1° de febrero convertida, por arte de magia normativa, en una ciudad modelo. Desde mañana quedará prohibido darle de lavar el auto a los lavacoches, y con esa sola medida —según parece— se solucionarán todos, absolutamente todos, los problemas que aquejan a los rafaelinos desde hace años.



Las calles, se anuncia, estarán impecables. Los baches desaparecerán por generación espontánea, el asfalto se alisará solo y las cunetas se ordenarán sin intervención humana. Las palomas, conscientes del nuevo marco legal, dejarán automáticamente de ensuciar veredas, autos y frentes comerciales. La inseguridad, por supuesto, será un recuerdo borroso de tiempos oscuros y mal gestionados.



También se informó que no habrá más accidentes de tránsito. Conductores y motociclistas respetarán las normas por simple ósmosis institucional, las motos ya no circularán de a tres ni sin casco y las sendas peatonales volverán a ser respetadas… todo gracias a la eliminación del lavado informal de vehículos.



La lógica es simple y contundente: la culpa de todo la tenían los lavacoches. Nadie lo había visto venir. Pero finalmente apareció “Súper Pibe” Viotti, capa invisible al viento, con la solución definitiva bajo el brazo. Problemas estructurales, años de desinversión, planificación fallida, tránsito caótico, inseguridad creciente y deterioro urbano: todo se arregla con una prohibición más.



Lamentablemente —y aquí se rompe un poco la ilusión— la realidad suele ser menos amable que los anuncios. A partir de mañana, Rafaela seguirá teniendo calles rotas, tránsito desordenado, inseguridad y espacios públicos descuidados. Seguirán los mismos problemas que la ciudad arrastra desde hace muchos años, pero que en los últimos dos se profundizaron notablemente, como consecuencia de una gestión equivocada y fallida, que hasta ahora no muestra un rumbo claro ni soluciones de fondo.



Ojalá gobernar fuera tan sencillo como señalar un culpable y dictar una orden. Ojalá los problemas complejos se resolvieran con gestos simbólicos y medidas cosméticas. Pero la ciudad real, la que pisan todos los días los rafaelinos, no se arregla con marketing ni con superhéroes de ocasión, sino con planificación, gestión seria y decisiones que vayan al hueso.



Por ahora, habrá que esperar. Quizás mañana, junto con la prohibición, también amanezca una Rafaela distinta. Aunque, seamos honestos, nadie apostaría el auto recién lavado a que eso ocurra.