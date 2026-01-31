Murió un histórico presidente de River Plate: Alfredo Davicce

El mundo River Plate se encuentra de luto tras el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien lideró el club entre 1989 y 1997 y se destacó como uno de los tres presidentes que condujeron al equipo a la conquista de la Copa Libertadores. Davicce, que representó a la agrupación "Cruzada Riverplatense", dejó una huella imborrable en la historia del club.

Su gestión estuvo marcada por el éxito. Bajo su mando, River obtuvo un total de nueve títulos: siete torneos locales, la Copa Libertadores en 1996 y la Supercopa Sudamericana en 1997. La era de Davicce se caracterizó por la reconstrucción del club en un contexto de crisis económica y social en Argentina, donde la inflación y la desestabilización afectaban al país.

Al asumir la presidencia en diciembre de 1989, Davicce se enfrentó a una dura realidad. La llegada de su administración marcó el inicio de un periodo dorado, resaltado por la resurrección del equipo, que contaba con jugadores emblemáticos como Enzo Francescoli y un equipo técnico liderado por Ramón Díaz.

Una de sus decisiones más significativas fue el regreso de Passarella como director técnico y el respaldo a la cantera, promoviendo talentos como Hernán Crespo y Pablo Aimar. Estos movimientos fueron clave para el éxito del club, que vivió un momento de esplendor en la década de los 90.

Davicce también supo manejar la crisis financiera de los años 90, alternando entre periodos de austeridad y de prosperidad. Esto le permitió mantener un equilibrio dentro del club y fomentar un ambiente de confianza que ayudó a retener a jugadores clave.

Aunque no era un gran orador y su figura imponente le daba un aire de respeto, su legado está marcado por logros que consolidaron a River Plate como uno de los clubes más importantes de Sudamérica. Su influencia perdurará en la historia del fútbol argentino.