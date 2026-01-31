Marcos Senesi se mete en la pelea por un lugar en la Selección de cara al Mundial

A medida que se acerca la Copa del Mundo, el defensor argentino Marcos Senesi está ganando relevancia en la Selección Nacional, tras un período en el que fue dejado de lado por el entrenador Lionel Scaloni. Senesi, quien se desempeña en el Bournemouth de la Premier League, ha mostrado un excelente rendimiento este año y es objeto de rumores de traspaso, lo que lo coloca en el radar del Mundial.

El jugador de 28 años ha asumido un rol protagónico en la defensa del Bournemouth, especialmente tras la salida de su pareja central titular, Vitaliy Zabarnyi, al PSG, y Dean Huijsen, al Real Madrid. Su contrato vence en junio, lo que aumenta la probabilidad de que su futuro esté lejos del club.

Históricamente, la competencia para un lugar en la Selección ha sido feroz, con defensores como Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez como constantes. A pesar de esto, Senesi aporta cualidades únicas como un central zurdo, destacándose por su capacidad de pase largo y progresivo, que le permite contribuir al ataque.

En la presente temporada, ha promediado cerca de ocho despejes y más de cuatro recuperaciones por partido. Sus estadísticas en balones recuperados incluso superan a destacados defensores como Virgil van Dijk y su compatriota Romero. Su actuación reciente ante el Liverpool, donde fue nombrado MVP tras contener a figuras como Cody Gakpo y Mohamed Salah, refuerza su estatus.

Senesi, formado en San Lorenzo y con experiencia en el Feyenoord antes de llegar al Bournemouth en 2022, tiene contrato hasta 2026. Sin embargo, los gigantes europeos están interesados en su ficha, con la Juventus como uno de los clubes más interesados, así como el Atlético de Madrid y el Barcelona.

A pesar de haber rechazado en el pasado convocatorias de la selección italiana, Senesi ahora enfoca su atención en la Albiceleste. Sin embargo, su principal desafío es competir por un lugar en la lista del Mundial 2026, enfrentándose a opciones como Leonardo Balerdi. La pregunta ahora es: ¿está Senesi preparado para ser titular en el Mundial o será considerado un “suplente de lujo”? ¿Cuál debería ser su próximo destino profesional?