El análisis del jefe de Alpine sobre las pruebas de Colapinto y Gasly

La semana de pruebas de Fórmula 1 en Barcelona concluyó, permitiendo a los equipos realizar sus primeras evaluaciones. Alpine se destacó como uno de los más ambiciosos, generando buenas sensaciones en este inicio de la pretemporada.

Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, ofreció su análisis sobre el rendimiento de los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly. “Esta es la primera de tres pruebas del año. Con un nuevo proveedor de unidad de potencia, hay mucho que aprender”, aseguró Nielsen en declaraciones a Fórmula 1.

Nielsen destacó que todos los equipos están familiarizándose con las nuevas unidades de potencia y los paquetes aerodinámicos. “Hemos tenido un clima favorable, lo que ha permitido realizar kilómetros productivos”, agregó.

En 2026, Alpine ha cambiado su motor a Mercedes. Las pruebas sirvieron para adaptarse a esta nueva unidad: “La planificación previa es importante, pero nada se compara con la experiencia real en el circuito”, indicó el jefe de Alpine.

Respecto al trabajo de Colapinto y Gasly, Nielsen mencionó la importancia de abordar las incógnitas surgidas en la prueba anterior en Silverstone. “Hemos podido trabajar especialmente en la recuperación de energía”, explicó.

El jefe de equipo también compartió una perspectiva sobre el ambiente competitivo, destacando la dificultad de evaluar los tiempos de vuelta y las cargas de combustible de otros equipos. “Al final de las pruebas en Bahréin, podremos ver tandas largas que nos permitirán hacer cálculos más precisos”, analizó.

Nielsen afirmó que Alpine cumplió con sus objetivos y recopiló datos valiosos para el desarrollo del equipo. “El primer día no logramos el kilometraje deseado, pero hemos estado en línea con nuestros objetivos”, concluyó.

Las pruebas concluyeron el viernes 30. La próxima serie de test se desarrollará en Bahréin del 11 al 13 de febrero, seguido de otra oportunidad de prueba en el mismo circuito del 18 al 20 de ese mes.