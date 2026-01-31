El Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Atlético Nacional su segundo amistoso

El Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano y con Lionel Messi en sus filas, se prepara para su segundo amistoso en Sudamérica este sábado contra Atlético Nacional. El encuentro, titulado "Partido de la Historia", se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot a las 19:00 (hora argentina) y será transmitido por Disney+.

El equipo estadounidense busca redimirse tras una derrota 3-0 ante Alianza Lima en Perú, donde Messi jugó 60 minutos. Por su parte, Atlético Nacional llega en buen momento tras vencer 4-0 a Boyacá Chicó en su debut en la liga colombiana y tiene un partido reprogramado para el miércoles.

Posibles alineaciones:

Inter Miami: Sayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Noah Allen, Facundo Mura; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez, Mateo Silvetti.

Atlético Nacional: David Ospina; Milton Casco, William Tesillo, Andrés Román, Simón García; Juan Zapata, Andrés Sarmiento, Edwin Cardona, Juan Rengifo; Marlos Moreno, Dairon Asprilla.

