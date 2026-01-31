Griselda Siciliani confirmó su separación de Luciano Castro tras un escándalo mediático relacionado con infidelidades. En una conversación con la periodista Paula Varela, la actriz explicó que no pudo manejar la atención pública que rodeó su relación.

Varela, en el programa Intrusos (América), reveló que Siciliani decidió dar un paso atrás, enfatizando que no fue la traición en sí lo que la afectó, sino el revuelo mediático. "Esto no es para mí, me corro", habría expresado la actriz.

A pesar de la ruptura, ambos mantienen una buena relación y han acordado permanecer como amigos. Sin embargo, sus planes de abrir un emprendimiento en la Costa Atlántica quedaron en el aire.

La actriz había comentado previamente su reticencia a hablar de su vida personal, indicando que preferiría mantener la intimidad alejada de los medios. "No me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie", declaró en el mismo programa.