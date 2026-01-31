Horacio Pagani contra Diego Leuco

El veterano periodista Horacio Pagani ha vuelto a acaparar la atención mediática tras un intenso intercambio de opiniones con su colega Diego Leuco. La controversia se desató luego de que Pagani hiciera comentarios considerados retrógrados sobre la participación de mujeres en el periodismo deportivo.

El conflicto se originó cuando Pagani, en el programa "Bendita" de El Nueve, cuestionó el papel de las mujeres en el fútbol, generando un amplio rechazo en el ámbito periodístico y redes sociales. Su postura fue confrontada por Leuco, quien criticó duramente a Pagani, sugiriendo que sus ideas no deberían ser veneradas.

Molesto ante las críticas, Pagani publicó un video en su cuenta de X (anteriormente Twitter), defendiendo su trayectoria de casi 60 años en el periodismo y atacando a Leuco, afirmando: "No necesité un viejo que me ayude a ser periodista." Esta declaración fue una respuesta a la comparación que Leuco hizo sobre sus orígenes profesionales.

La tensión aumentó cuando Pagani aseguró que Leuco había malinterpretado sus palabras y que había recibido un video en el que Leuco lo faltaba al respeto. También desmintió comentarios atribuidos a Leuco sobre su etapa en el diario Clarín, incluso lo invitó a resolver sus diferencias de manera directa.

El cruce ha generado un intenso debate en redes sociales, donde los usuarios están divididos entre defensores de Pagani y críticos de su visión sobre género y fútbol. Sin embargo, esta polémica refleja un problema más amplio sobre la evolución del periodismo y el lugar de las mujeres en un campo históricamente dominado por hombres.