Puccini: "China debe ser vista como una oportunidad para empresas santafesinas"

El embajador de la República Popular China, Weng Wei, estuvo tres días en visita oficial a la provincia donde se reunió con autoridades del gobierno santafesino encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro, con empresarios, recorrió empresas, puertos y la zona franca santafesina en Villa Constitución. Sobre el significado de la visita y los desafíos que se plantean a Santa Fe en su vínculo con esa potencia oriental, El Litoral consultó al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

"Es una vinculación con muchos desafíos hacia delante. Los desafíos traen oportunidades, no por eso dejan de tener riesgos, pero lo que no podemos hacer es desconocer que a estas aperturas las tenemos que hacer frente. Como provincia no vamos a poder cerrar o regular la macroeconomía. El gobierno de Javier Milei cuando llegó estableció reglas de juego nuevas y ha permitido que grandes potencias entren, incluso, agresivamente, a vender y a comercializar en nuestro país", recordó.

Destacó que Santa Fe es la segunda provincia exportadora del país y tiene un plan de internacionalización para las pymes radicadas en el territorio. Detalló programas que apuntan a fortalecer y a no perder el lugar de ser los segundos exportadores.

"La potencia del comercio de granos nos dan fortaleza, pero tenemos también posibilidades de mucho valor agregado. Por ejemplo, el Programa In Company que durante seis meses capacita a las empresas para ponerse en el mercado internacional. Vamos a continuar con estas ferias internacionales donde vienen compradores de otros países a la provincia. Damos créditos a empresas para que se reconviertan o para que puedan hacer frente a ventas en el exterior. Apoyamos a las empresas, ponemos recursos en ciencia y en tecnología para ayudarlos en procesos productivos para que estén competitivos", precisó.

China es el tercer destino de las exportaciones de Santa Fe. "Recorro todas las semanas empresas de Santa Fe y son muchas las que cuentan con vinculación con China, sea por comercialización, sea porque han incorporado máquinas que antes compraban a Alemania o a Italia, hoy le compran a China y producen de una manera mucho más competitiva. Lo dicen los propios empresarios: máquina más económica, no se producen en el país, la importan y les mejora los procesos productivos" comentó.

Enseguida Puccini marcó que muchos empresarios santafecinos, han viajado a ferias de China. La más habitual ha sido Cantón, en donde van a ver qué pueden importar. "Este año vamos a hacer un desafío que será participar en China acompañando a empresas que tengan las posibilidades de viajar a una feria de Shangai que es la feria de importaciones que hace ese país. En esa feria, es donde compra China y allí Santa Fe nunca participó. Es cambiar una mirada, ir al lugar y al momento en donde China está mirando qué importar. Tenemos que ir con valor agregado. Tenemos empresas frigoríficas, lácteas, de base tecnológica que van a intentar vender".

La agenda del embajador y el futuro con China

Sobre la visita del embajador chino marcó que "hace muchos años que no venía, durante varios días, el embajador de una potencia mundial que está jugando la geopolítica y reconfigurando cómo se mueve el mundo, a una provincia como la nuestra. No vino una sola vez, ya es la tercera vez que lo hace. En esta ocasión recorrió nuestros puertos, la zona franca de Villa Constitución, empresas, trajo dos empresas de primer nivel a vincularse con 36 empresas santafesinas. Es una Santa Fe que está haciendo frente a un contexto difícil, complejo. No nos achicamos; tenemos una matriz productiva fuerte que pueda hacer fuerza".

Para Puccini "aún en la complejidad, quiero ver más oportunidades. Tenemos que tratar de encontrar complementaridades con China. Lo creo posible porque China también busca socios locales para determinadas comercializaciones o inversiones que pretenden traer. Los empresarios puedan también vincularse, conocer lo que China está hoy produciendo, de qué forma, qué tecnología, Creo que ese es el desafío que tiene Santa Fe".

con informacion de ELLITORAL.