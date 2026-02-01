Reforma laboral: el oficialismo llega a extraordinarias con apoyos en construcción y reclamos abiertos

La reforma laboral es el eje central del temario de extraordinarias y el principal desafío legislativo del Gobierno.

Patricia Bullrich lidera las negociaciones con bloques aliados y promete cambios al proyecto original.

Los gobernadores expresaron preocupación por el impacto fiscal de la baja de Ganancias a sociedades.

El Ejecutivo respondió a reclamos patagónicos con fondos y medidas por la emergencia ígnea.

Una comisión técnica trabajó durante enero para ajustar el texto y ampliar consensos.

La primera votación en el Congreso podría realizarse el 11 de febrero.

Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno enfrenta su primera gran prueba legislativa del año: el tratamiento de la reforma laboral. Tras un enero marcado por negociaciones intensas, reuniones técnicas y gestiones políticas que se extendieron incluso durante el receso, el escenario sigue abierto y lejos de una certeza absoluta. Aunque el oficialismo asegura haber avanzado en consensos clave, persisten tensiones con las provincias y definiciones pendientes que podrían incidir en el desenlace parlamentario.

Durante todo el verano, los principales referentes del Ejecutivo concentraron sus esfuerzos en reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, encabezó una serie de encuentros con aliados parlamentarios y este martes volverá a reunirse con representantes de bancadas que, en conjunto, reúnen 44 legisladores. La cita, prevista en oficinas de la UCR, apunta a ratificar compromisos y ajustar detalles tras un principio de acuerdo alcanzado semanas atrás, basado en la promesa de introducir modificaciones al texto original.

En paralelo, la mesa política del Gobierno se reunió en más de una oportunidad para definir la estrategia legislativa, en un contexto atravesado por reclamos de gobernadores. La principal preocupación expresada por los mandatarios provinciales gira en torno a un artículo que propone reducir las alícuotas del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades, un tributo coparticipable. Según advirtieron, la medida podría impactar de manera directa en las recaudaciones locales, en un escenario fiscal ya ajustado.

El ministro del Interior, Diego Santilli, fue el encargado de canalizar esas inquietudes. Durante una gira por distintas provincias, recibió planteos concretos para revisar ese punto del proyecto o, alternativamente, establecer mecanismos de compensación. El tema llegó a la mesa política nacional, con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, aunque hasta ahora no hubo una definición oficial. De todos modos, varios gobernadores reconocen que esta discusión no condiciona de manera determinante su respaldo general a la iniciativa.

En el cierre de la semana pasada, otro frente de presión se hizo sentir con fuerza. Las provincias patagónicas reclamaron la inclusión de la emergencia ígnea en el temario de extraordinarias, en medio de los incendios que afectan a la región. El Ejecutivo respondió con cambios presupuestarios instrumentados a través de un DNU, incrementando partidas para el combate del fuego y disponiendo transferencias millonarias a los Bomberos Voluntarios y a distritos especialmente golpeados, como Chubut. Aun así, un grupo de gobernadores analiza convocar a una reunión en el Consejo Federal de Inversiones para evaluar tanto estas medidas como los alcances de la reforma laboral.

Mientras tanto, Bullrich avanzó en el armado técnico del proyecto. Durante enero funcionó una comisión encabezada por la abogada laboralista Josefina Tajes, que recibió aportes de distintos sectores con el objetivo de mejorar el texto y ampliar consensos. Tras un primer encuentro con bloques aliados, la senadora habló de un acuerdo “bastante consolidado”, aunque admitió que las modificaciones serán inevitables y que el debate sobre Ganancias sigue abierto.

La defensa política del proyecto también se trasladó al ámbito empresarial. En un encuentro realizado en la Ciudad de Buenos Aires, referentes del oficialismo expusieron los principales lineamientos de la reforma ante emprendedores y comerciantes de distintos rubros. La actividad, que contó con la presencia de funcionarios de primera línea, buscó reforzar el respaldo del sector privado a una iniciativa que el Gobierno considera central para su agenda económica.

Con las sesiones extraordinarias ya en marcha y la intención oficial de llevar la primera votación al 11 de febrero, el Ejecutivo llega al Congreso con avances concretos, pero también con interrogantes. El resultado dependerá de su capacidad para sostener los apoyos construidos y administrar los reclamos que siguen sobre la mesa.