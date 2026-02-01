La CGT sale a disputar el voto de los gobernadores y escala la presión contra la reforma laboral

La CGT inició una gira por las provincias para frenar la reforma laboral en el Senado.

Córdoba es la primera escala, con una reunión clave con el gobernador Martín Llaryora.

Los sindicatos cuestionan el impacto laboral y fiscal del proyecto impulsado por el Gobierno.

Crece el malestar por la falta de respuesta de algunos gobernadores del norte.

La central obrera busca dilatar el debate para sacarlo de las sesiones extraordinarias.

El ala dura sindical ya lanzó un plan de movilizaciones y paros contra la iniciativa.

La Confederación General del Trabajo puso en marcha su estrategia política para frenar o modificar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Con el inicio del tratamiento legislativo previsto para febrero, la central obrera definió su primera escala en una gira por el interior del país: Córdoba. Allí, el triunvirato cegetista se reunirá con el gobernador Martín Llaryora con un objetivo concreto: evitar que los legisladores de su provincia acompañen el proyecto oficial en el Senado.

La comitiva estará integrada por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, quienes a comienzos de enero resolvieron abandonar el bajo perfil y retomar el contacto directo con los mandatarios provinciales. La apuesta sindical combina gestiones institucionales, advertencias políticas y la amenaza latente de un aumento de la conflictividad gremial si la reforma avanza sin cambios. El trasfondo es claro: para la CGT, una sanción del proyecto tal como está redactado abriría un escenario de confrontación abierta con el Ejecutivo.

El itinerario original incluía visitas a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, y una segunda etapa por la Patagonia. Sin embargo, por ahora solo Córdoba confirmó el encuentro. Llaryora, al igual que el santafesino Maximiliano Pullaro, expresó reparos tanto sobre el impacto laboral de la iniciativa como sobre su capítulo impositivo, que reduce la recaudación provincial por el Impuesto a las Ganancias. El mandatario cordobés dejó en claro que está dispuesto a discutir nuevas modalidades de trabajo y mecanismos para reducir la litigiosidad, pero sin retrocesos en derechos laborales, en un contexto de cierres de empresas y pérdida de empleo.

En la CGT crece el malestar por la falta de respuesta de otros gobernadores. Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil aparecen en la mira sindical por esquivar reuniones o postergar definiciones. Para la central obrera, esa actitud alimenta la sospecha de que una parte importante de las provincias terminará alineándose con el Gobierno, aun cuando persiste el rechazo del ministro de Economía, Luis Caputo, a otorgar compensaciones por la baja de Ganancias. No obstante, desde el sindicalismo advierten que no todos los mandatarios están dispuestos a avalar el proyecto sin condiciones.

Mientras la agenda territorial avanza con dificultades, la CGT despliega una estrategia paralela dentro del oficialismo. Mantiene contactos reservados con distintos interlocutores del Gobierno, desde el entorno presidencial hasta el Senado, donde funciona una comisión técnica que analiza posibles modificaciones al texto. El Ejecutivo, por su parte, busca preservar el núcleo de la reforma vinculado a la promoción del empleo, aunque admite la necesidad de introducir ajustes para sostener los apoyos parlamentarios.

Aun así, en la central obrera predomina la cautela. Reconocen gestos de diálogo, pero señalan que las decisiones de fondo siguen sin concretarse. Por eso, además de intentar influir en los gobernadores, el principal objetivo inmediato es dilatar el tratamiento legislativo. La CGT apuesta a que el proyecto no se vote en extraordinarias y pase a sesiones ordinarias, ganando tiempo y esperando un escenario político y económico más adverso para el Gobierno.

En paralelo, el ala más dura del sindicalismo decidió no esperar definiciones orgánicas. Dirigentes de la UOM, las CTA y otros gremios acordaron un plan de lucha con movilizaciones y paros en las fechas clave del debate parlamentario. La advertencia es explícita: si la reforma avanza, la respuesta será en las calles. En ese clima, la pulseada entre el Ejecutivo, los gobernadores y el movimiento obrero anticipa un febrero de alta tensión política y social.