La UCR cordobesa en alerta por la fuga de intendentes y la avanzada libertaria

La fuga de intendentes hacia La Libertad Avanza encendió una fuerte crisis en la UCR cordobesa.

El radicalismo evalúa sanciones y candidaturas alternativas para frenar acuerdos individuales.

La fragmentación interna debilita la estrategia opositora de cara a 2027.

Gestos entre gobernadores y dirigentes nacionales profundizan la ambigüedad política.

De Loredo busca afirmarse como referente provincial en medio de la disputa opositora.

La definición del rol de la Casa Rosada será clave para el futuro del armado en Córdoba.

La sorpresiva decisión de un grupo de intendentes de Córdoba de acercarse a La Libertad Avanza encendió todas las alarmas dentro de la Unión Cívica Radical. El pase de jefes comunales hacia el espacio libertario no solo profundizó la crisis interna del partido centenario, sino que también reconfiguró el mapa opositor provincial en un momento clave, con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Frente a este escenario, la conducción radical analiza sanciones políticas y electorales para frenar lo que consideran una amenaza directa a su estructura territorial.

El detonante fue el salto de seis intendentes del departamento San Justo, provenientes de distintas tradiciones políticas, que decidieron alinearse con el armado libertario. La falta de explicaciones públicas sobre los términos de ese acuerdo profundizó el malestar en el radicalismo, donde reconocen que el episodio dejó expuestas debilidades en la conducción y en la estrategia de negociación con otros espacios opositores. En el entorno de Rodrigo de Loredo admiten que la jugada de La Libertad Avanza fue eficaz: el planteo de competir con candidatos propios en caso de no lograr acuerdos terminó forzando definiciones individuales.

La reacción radical apunta ahora a replicar esa lógica. La conducción partidaria evalúa “vaciar” políticamente a los intendentes que avancen por fuera de las negociaciones orgánicas, impulsando candidaturas alternativas en sus distritos e incluso habilitando acuerdos más amplios dentro del esquema de Provincias Unidas. La intención es dar una señal disciplinadora que frene nuevas fugas y preserve el control territorial en un partido atravesado por múltiples facciones y tensiones acumuladas.

En paralelo, la escena política provincial sumó nuevos gestos de ambigüedad. La foto de Maximiliano Pullaro junto a Martín Llaryora en Cosquín fue leída como una reafirmación del vínculo entre gobernadores que buscan construir una avenida del medio, mientras que el encuentro de De Loredo con Alfredo Cornejo en Mendoza alimentó especulaciones sobre un eventual respaldo nacional a su proyecto. En Córdoba, esas señales ya no generan el rechazo de otros tiempos: la fragmentación opositora y las derrotas recientes parecen haber moderado las reacciones internas.

De Loredo intenta, al mismo tiempo, ordenar la interna radical, que este año debe renovar autoridades tras un proceso traumático que dejó heridas abiertas. Los intentos de mediación de la conducción nacional lograron reactivar el diálogo, pero no disiparon las diferencias de fondo. El radicalismo cordobés convive con estrategias cruzadas entre lo local y lo nacional, una dinámica que ya había quedado en evidencia en ciclos electorales anteriores.

La incógnita central gira en torno al rol que jugará la Casa Rosada en el armado provincial. Dirigentes opositores se preguntan si el oficialismo nacional está dispuesto a construir una alianza amplia para disputar el poder al peronismo cordobés o si priorizará acuerdos puntuales que fortalezcan su agenda legislativa. El vínculo fluido entre el gobierno provincial y el ministro de Economía es interpretado como una señal de entendimiento que agrega complejidad al escenario.

En ese contexto, el futuro de La Libertad Avanza en Córdoba aparece atado a definiciones que exceden a sus referentes locales. Mientras algunos ven a De Loredo como una figura con proyección y autonomía política, otros advierten que la fortaleza del sello libertario y su capacidad de captar dirigentes seguirán tensionando al sistema opositor. Con un peronismo que muestra signos de desgaste, la disputa por la conducción del espacio no peronista promete intensificarse, entre sanciones internas, alianzas en construcción y una carrera anticipada hacia la Gobernación.