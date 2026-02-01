Cavallo respalda la estrategia de reservas, pero advierte por los riesgos del carry trade

Cavallo respaldó la compra de reservas como herramienta para reducir el riesgo país y reactivar la economía.

Advirtió que la estabilidad basada en carry trade es frágil y suele ocultar recesión interna.

Planteó que la emisión monetaria solo debe destinarse a acumular reservas del Banco Central.

Alertó sobre el riesgo de atraso cambiario y una reversión de capitales de corto plazo.

Propuso una reforma cambiaria con mercado libre y el dólar como moneda de curso legal.

Sostuvo que las reformas financieras y cambiarias deberían preceder a la laboral y otras reformas estructurales.

Domingo Cavallo volvió a intervenir en el debate económico con un tono más constructivo que en otras oportunidades, aunque sin abandonar su estilo de advertencias técnicas. En un nuevo texto publicado en su blog, el exministro analizó la política de acumulación de reservas del Banco Central y la vinculó con la posibilidad de reactivar la economía, siempre y cuando el Gobierno evite apoyarse en un esquema de tasas reales elevadas que, según su mirada, puede derivar en un nuevo ciclo de inestabilidad.

El documento, titulado “Re-monetización por compra de reservas, la mejor opción para reactivar la economía”, se inscribe en la denominada “fase 4” del programa económico oficial. Cavallo destacó como una señal positiva la baja del riesgo país asociada a la compra de reservas y sostuvo que esa estrategia, combinada con reformas cambiarias y financieras, puede convertirse en un motor eficaz de reactivación. Sin embargo, puso una alerta temprana: la calma cambiaria basada en el diferencial entre tasas en pesos y el ritmo de ajuste del tipo de cambio nominal es frágil y suele ocultar un clima recesivo en amplios sectores del mercado interno.

Para el exfuncionario, el desafío central es que 2026 se consolide como un año de recuperación de la actividad sin un rebrote inflacionario. Con una inflación que durante 2025 se movió en torno al 2% mensual, Cavallo considera indispensable una expansión de la demanda interna compatible con la estabilidad de precios. En ese marco, defendió la compra de reservas con emisión como la política monetaria más adecuada en la coyuntura actual, siempre que se respeten reglas fiscales estrictas.

Según su análisis, la acumulación de reservas propias en el Banco Central contribuye de manera directa a reducir el riesgo país y acerca a la Argentina al acceso al crédito internacional a tasas compatibles con su crecimiento potencial, que estimó en torno al 7% nominal anual. No obstante, marcó una diferencia clave: las compras de dólares para fortalecer reservas no deben confundirse con las necesidades de divisas del Tesoro y de las provincias para pagar deuda externa, una responsabilidad que, subrayó, debe recaer exclusivamente sobre los fiscos y financiarse con superávit primario o endeudamiento, pero nunca con emisión monetaria.

Cavallo insistió en que la única fuente de emisión debería ser la destinada a aumentar las reservas del Banco Central. Bajo ese esquema, la mayor demanda de liquidez de la economía se traduciría automáticamente en más reservas y no en presiones inflacionarias. Al repasar experiencias pasadas, recordó que los esquemas de acumulación apoyados en capitales de corto plazo y carry trade terminaron en fuertes devaluaciones cuando cambiaron las condiciones externas o políticas.

En el contexto actual, evaluó como bajo el riesgo de un cierre del mercado financiero internacional, gracias a la disciplina fiscal, pero advirtió que sigue siendo elevado el peligro de una reversión del carry trade. Señaló síntomas de atraso cambiario, como el mayor crecimiento de las importaciones frente a las exportaciones, el aumento del turismo en el exterior y la demanda de dólares para atesoramiento, además de los factores de incertidumbre política y geopolítica.

Para mitigar esos riesgos, propuso reglas claras de endeudamiento: prohibir al Estado nacional y a las provincias emitir deuda en pesos a tasa fija y permitir únicamente instrumentos ajustables por inflación o tipo de cambio. En paralelo, planteó avanzar hacia una reforma cambiaria profunda, con un mercado libre, un solo tipo de cambio y el dólar como moneda de curso legal junto al peso, con intervención del Banco Central limitada a la compra de divisas bajo un plan preanunciado.

Cavallo sostuvo que estas reformas financieras y cambiarias tendrían un impacto más rápido sobre la competitividad que otras reformas estructurales, como la laboral, si estas se discuten en un contexto recesivo. Desde su óptica, evitar una apreciación artificial del peso es clave para sostener la estabilidad, reducir el costo financiero de la deuda y generar espacio fiscal para la inversión en infraestructura. La advertencia final fue clara: tasas reales demasiado altas pueden estabilizar en el corto plazo, pero suelen sembrar las condiciones de la próxima crisis.