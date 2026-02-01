Fisuras y reordenamiento en Unión por la Patria ante la reforma laboral de Milei

Unión por la Patria enfrenta tensiones internas por la estrategia frente a la reforma laboral del Gobierno.

La presentación de un proyecto propio por parte de Kelly Olmos expuso diferencias de coordinación política.

Sectores del PJ y el camporismo reclamaron unidad y respaldaron una propuesta consensuada con los sindicatos.

El peronismo rechaza la reforma oficial y plantea una agenda alternativa centrada en derechos laborales.

Las sesiones extraordinarias limitan la presentación de proyectos y trasladan la disputa a los dictámenes.

El bloque busca ordenar posiciones para evitar mostrar fisuras en un debate clave.

A pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el bloque de diputados de Unión por la Patria enfrenta un escenario de tensiones internas que expuso dificultades de coordinación frente a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El malestar, que comenzó como un murmullo entre legisladores y referentes sindicales, derivó en una convocatoria urgente del presidente del bloque, Germán Martínez, con el objetivo de alinear posiciones y evitar que las diferencias se traduzcan en un mensaje político fragmentado.

El detonante fue la presentación de un proyecto propio de modernización laboral por parte de la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos. La iniciativa, que rápidamente sumó firmas de diputados con trayectorias y pertenencias diversas dentro del peronismo, fue leída por sectores del bloque como un gesto individual que terminó generando ruido en un momento clave. Aunque el texto comparte buena parte de los ejes históricos del justicialismo en materia laboral, la forma y el timing de su difusión despertaron críticas internas.

Desde espacios vinculados al camporismo y al Partido Justicialista reclamaron “orden” y respaldaron la propuesta elaborada en el ámbito de la Secretaría de Trabajo del PJ, conducida por la diputada y dirigente gremial Vanesa Siley. Ese sector subrayó que su iniciativa fue consensuada con las principales centrales sindicales y advirtió que, frente a un debate sensible como el laboral, el bloque no puede exhibir fisuras. El cuestionamiento, insistieron, no se centra tanto en el contenido del proyecto de Olmos como en la falta de una estrategia común.

El contexto parlamentario también condiciona la discusión. Durante las sesiones extraordinarias, el temario queda limitado a las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo, lo que reduce el margen para que la oposición impulse proyectos propios. En ese marco, dirigentes peronistas señalan que la verdadera instancia de disputa será la firma de un dictamen de minoría cuando la reforma oficial llegue a la Cámara de Diputados, incorporando allí las propuestas del espacio.

En el Senado, la estrategia fue distinta: Unión por la Patria decidió no participar de la comisión de Trabajo en rechazo al reparto de lugares, que consideraron poco representativo. Como consecuencia, el oficialismo y sus aliados avanzaron con un dictamen de mayoría sin contraparte opositora, un antecedente que refuerza la necesidad de mayor coordinación en Diputados.

Pese a las críticas, Olmos relativizó las tensiones y puso el foco en el debate de fondo. Según su postura, lo central es exponer los efectos negativos que, a su entender, tendría la reforma laboral del Gobierno, especialmente por su intención de avanzar con rapidez y con escaso debate público. También remarcó que los consensos legislativos suelen construirse al momento de redactar los despachos y no necesariamente en la etapa inicial de presentación de proyectos.

Más allá de las internas, el peronismo mantiene una posición unificada frente a la propuesta oficial: rechaza de plano la modernización laboral de La Libertad Avanza al considerar que no generará empleo genuino y que, por el contrario, promoverá la precarización del trabajo. Como alternativa, el espacio busca reinstalar una agenda propia centrada en el fortalecimiento de la negociación colectiva, con paritarias libres y sin topes, y en la revalorización del Consejo del Salario para fijar el salario mínimo.

Entre los ejes que el bloque intentará llevar a la discusión se destacan el pago íntegro del salario en dinero, el reconocimiento de la relación laboral para trabajadores de plataformas digitales, con reglas claras sobre algoritmos y derechos básicos, y la ampliación de licencias, en particular las de paternidad, financiadas por el sistema de seguridad social. También aparece la reducción gradual de la jornada laboral, inspirada en experiencias internacionales, y la profundización del derecho a la desconexión para quienes trabajan bajo modalidades remotas o híbridas.

El debate interno dejó en evidencia una tensión clásica del peronismo en la oposición: cómo equilibrar la diversidad de voces con la necesidad de mostrar un frente cohesionado frente a un oficialismo decidido a avanzar con reformas estructurales. La reunión convocada por Martínez buscará cerrar esa brecha y ordenar la estrategia antes de que la discusión llegue al recinto.