Verónica: la caída anunciada, el silencio cómplice y un final que huele a justicia penal

Lo que ocurre con la empresa láctea Verónica ya no admite disfraces ni comunicados edulcorados. Hace tiempo que dejó de ser una “crisis” para transformarse en un descalabro estructural, sostenido en el tiempo y padecido siempre por los mismos: productores, empleados y proveedores.



A los productores no se les paga. O peor aún: se les paga con cheques que sistemáticamente rebotan por falta de fondos. No se trata de un error administrativo ni de una excepción: es un mecanismo repetido, casi industrial. Un “rulo” financiero que solo puede funcionar si alguien más mira para otro lado. Y ahí aparece la gran pregunta:

¿cómo puede ser que los bancos no cierren las cuentas de una empresa que emite cheques sin respaldo de manera reiterada?

La pasividad del sistema financiero no es ingenua: cuando se tolera el abuso, se participa de él.



Los trabajadores viven una realidad igual de humillante. Sueldos atrasados, pagos parciales los fines de semana, migajas para estirar la agonía y comprar silencio. La incertidumbre ya no es excepcional, es permanente. Y el miedo —ese viejo disciplinador— hace el resto.



¿Y el gremio? Comunicados. Papeles. Frases hechas. Ninguna solución concreta. Ninguna acción que modifique el rumbo. El conflicto se administra, no se resuelve.



Las versiones sobre las razones reales de este derrumbe son muchas. Demasiadas. Y ninguna tiene aroma a santidad. Por el contrario, todo indica que detrás de esta crisis hay decisiones deliberadas, maniobras opacas y un vaciamiento que parece avanzar sin frenos. La sensación generalizada es inquietante: la empresa está al borde del abismo y pareciera que sus propios dueños están empujando.



Frente a este panorama, ya no alcanza con preguntar “qué pasó”. La pregunta correcta es otra:

¿hasta cuándo?

¿Hasta cuándo los productores seguirán financiando con su trabajo una estafa disfrazada de empresa?

¿Hasta cuándo los empleados aceptarán cobrar tarde, mal y en cuotas?

¿Hasta cuándo los bancos seguirán habilitando un circuito que perjudica a terceros?



Tal vez haya llegado el momento de cambiar el escenario. Dejar el terreno de las especulaciones y llevar esta madeja oscura al lugar donde corresponde: la justicia penal. Porque solo ahí, con expedientes, peritajes y responsabilidades individuales, quizá empiece a conocerse la verdad.



Por ahora, lo único claro es que Verónica no se cae sola. Alguien la está dejando caer. Y cuando el daño es tan grande y tan extendido, el silencio ya no es neutral: es complicidad.