Alcaraz campeón del abierto de Australia

Carlos Alcaraz, actualmente número uno del mundo, se coronó campeón del Australian Open 2026 tras vencer a Novak Djokovic en una intensa final disputada en Melbourne Park. El español se impuso con un marcador de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en un partido que duró 3 horas, logrando así su 25° título y completando el prestigioso Career Grand Slam.

A sus 22 años, Alcaraz ha sido el primer jugador en alcanzar este logro a tan temprana edad, superando al estadounidense Don Budge, quien lo logró a los 22 años y 355 días en 1938. Alcaraz se une a una selecta lista de seis tenistas que han conseguido el Career Grand Slam en la Era Abierta, que incluye a leyendas como Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En su camino al título, el español enfrentó a rivales como Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet, Tommy Paul, Alex de Miñaur y Alexander Zverev, demostrando su consistencia y habilidad en la cancha.

Durante la final, Djokovic comenzó fuerte, colocándose en ventaja rápidamente. Sin embargo, Alcaraz ajustó su juego, mejorando su rendimiento en el servicio y reduciendo errores, lo que le permitió tomar control del partido y frustrar al serbio con puntos excepcionales.

Con esta victoria, Alcaraz refuerza su posición como uno de los mejores tenistas de la historia y empieza de manera espectacular su temporada 2026.