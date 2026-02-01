Las llaves del antiguo local nocturno "Chaskona" pasaron a manos del municipio

Este viernes, la empresa concesionaria del edificio conocido como "Chaskona", que se ubica sobre avenida Italia, lindante al Parque Integrador APADIR, entregó las llaves a la Municipalidad de Rafaela, de modo tal que pasará a manos del Estado local.

El secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, explicó que esta construcción "tuvo varias particularidades: es un terreno que sigue siendo del Gobierno Nacional porque es un espacio de los bienes residuales de los ferrocarriles, donde se buscó colaborar con una institución como APADIR".

En este marco, "Chaskona se inició con el objetivo de que esta institución de nuestra ciudad pudiera sostener el mantenimiento de la Plaza de la Integración con la concesión de este emprendimiento", detalló el funcionario municipal.

Sin embargo, este proceso no se desarrolló en función del objetivo previsto: "Chaskona terminó siendo más grande de lo que correspondía, ese cánon nunca se terminó de cobrar y no era suficiente para mantener la plaza. Por este motivo, es el municipio quien realiza desde hace muchos años su mantenimiento".

Una vez que asumió la gestión del intendente Leonardo Viotti, "decidimos tomar cartas en el asunto y normalizar esa situación que arrastraba muchos vicios desde su origen".

Asimismo, Bottero aclaró que hoy, "el interlocutor es quien explotó el bar 1001 en los últimos años, pero en realidad es la misma empresa que construyó en su momento Chaskona. Nosotros lo que hicimos es informarle que el convenio estaba caído".

"APADIR, en una de las primeras reuniones con el intendente Leonardo Viotti, planteó que se quería ir del lugar porque no tenía absolutamente nada que ver y tampoco recibía ningún beneficio. Con esa lógica empezamos a trabajar con un convenio vencido, y lo que le planteamos a la gente que gestiona 1001 es que nos dejaran el espacio para ampliar la Plaza de la Integración", agregó el funcionario.

Sobre el futuro del edificio, el Secretario de Gobierno contó que "se decidió mantener la estructura, es decir, el envolvente, techos, instalación de baños y depósitos. Esto lo pudimos acordar con la empresa. Posteriormente, desde el municipio se iniciará el proceso de recuperación del lugar para tener un espacio más para la ciudad".

Para finalizar, agregó que "es una decisión difícil pero estratégica que apunta a recuperar espacios para la gente. De este modo, quedará una zona recuperada para el esparcimiento y la cultura conformada por el Centro Recreativo Metropolitano ?La Estación?, el Parque de los Eucaliptus, el antiguo edificio de Chaskona y la Plaza de la Integración".