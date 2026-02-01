El padre de Franco Colapinto reveló por qué usa el 43

Franco Colapinto se prepara para iniciar su tercera temporada en la Fórmula 1, esta vez como piloto titular. Después de debutar en 2024 con Williams y de repetir la experiencia en 2025 con Alpine, el pilarense está decidido a mejorar su rendimiento con un auto renovado. Aspira a consolidarse en la máxima categoría del automovilismo, que este año será transmitida por Disney+.

El número que lo acompaña en esta nueva etapa es el 43, una elección que tiene un significado especial. Aníbal Colapinto, padre de Franco, explicó: "Es un orgullo que use el mismo número que me identificó. Aunque yo prefería el 7, no pude usarlo, así que opté por el 43 porque 4 + 3 da 7".

Aníbal también compartió que no influyó en la decisión de su hijo: "Cuando Franco se subió por primera vez a un monoplaza, no sabía qué número iba a elegir. Un día antes de viajar a Italia, me llamó y me reveló su elección: ‘Vamos con el 43’.

Finalmente, Aníbal destacó la conexión que ha creado su hijo entre generaciones y la emoción que genera en la familia: "Franco une generaciones y eso me llena de orgullo".