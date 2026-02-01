La respuesta de Mascherano cuando le preguntaron si Messi jugará el Mundial

El Inter Miami continuó su gira de pretemporada por Sudamérica con una victoria de 2-1 sobre Atlético Nacional en Colombia. Lionel Messi participó en el encuentro durante 76 minutos, y Javier Mascherano, entrenador del equipo, habló con los medios sobre el capitán de la selección argentina.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Messi juegue en el próximo Mundial, Mascherano respondió: "Sí, ¿por qué no?". El estratega destacó la importancia de escuchar a los jugadores sobre su estado físico, especialmente considerando el intenso calendario de partidos.

Mascherano también analizó la situación de la selección argentina y sus expectativas para la Copa Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. "Argentina lo afrontará de la mejor manera, ya que hace tiempo compite a un alto nivel y cuenta con jugadores extraordinarios", afirmó. Asimismo, resaltó el impacto de tener a Messi en el equipo: "Su presencia permite que la marca Inter Miami se expanda globalmente, ya que despierta pasiones donde quiera que va".