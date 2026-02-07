El Senado reactiva la agenda oficial con la convocatoria al debate de la reforma laboral

Villarruel firmó los decretos para convocar a sesiones clave del Senado en febrero.

El 11 de febrero se debatirá el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno.

La reaparición ocurre tras meses de bajo perfil y tensiones con el Presidente.

La reforma laboral es uno de los ejes económicos centrales del programa oficial.

El gesto puede leerse como normalización institucional o mero cumplimiento protocolar.

El Senado se prepara para un debate político y económico de alto impacto.

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, volvió a ocupar el centro de la escena institucional al firmar los decretos que convocan a dos sesiones clave en la Cámara alta. Se trata de una reaparición relevante luego de varios meses de bajo perfil público, en un contexto marcado por las tensiones políticas con el presidente Javier Milei y por la necesidad del oficialismo de avanzar con una de sus iniciativas económicas más sensibles: la modernización del régimen laboral.

Las convocatorias establecen, por un lado, una Sesión Pública Especial para el miércoles 11 de febrero, destinada a tratar el dictamen del proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Por otro, fijan una Sesión Preparatoria para el 24 de febrero, conforme a las disposiciones reglamentarias que ordenan el funcionamiento del cuerpo legislativo al inicio del período de sesiones. Ambas decisiones quedaron formalizadas a través de decretos de presidencia del Senado firmados a comienzos de febrero.

El gesto institucional de Villarruel adquiere una dimensión política particular. Su relación con el Presidente atraviesa un deterioro sostenido desde hace meses, con diferencias que se tradujeron en un progresivo distanciamiento y en una notoria ausencia de la vicepresidenta del debate público y de las actividades centrales del oficialismo. En ese marco, su intervención directa para habilitar el tratamiento de un proyecto estratégico del Gobierno reabre interrogantes sobre el alcance real de su rol dentro de la dinámica de poder.

El proyecto de Modernización Laboral es una de las piezas centrales del programa económico libertario. Apunta a introducir cambios estructurales en las relaciones de trabajo, con el objetivo de flexibilizar normas, reducir costos laborales y promover la creación de empleo formal. Para el Ejecutivo, se trata de una herramienta clave para mejorar la competitividad de la economía y acompañar el proceso de estabilización macroeconómica. Para amplios sectores de la oposición y del sindicalismo, en cambio, representa un avance sobre derechos adquiridos y una redefinición profunda del esquema laboral vigente.

La decisión de convocar a la sesión especial indica que, más allá de las tensiones internas, el Senado se prepara para convertirse en un escenario central del debate económico y político de las próximas semanas. Villarruel, en su carácter de presidenta de la Cámara, cumple así con su función institucional de ordenar el tratamiento de los proyectos y canalizar las demandas de los legisladores que impulsaron la convocatoria.

Los decretos que habilitan las sesiones se ajustan al reglamento y cuentan con las firmas correspondientes, lo que refuerza la idea de un procedimiento formalmente irreprochable. Sin embargo, el contexto le otorga una lectura que excede lo meramente administrativo. La ausencia prolongada de la vicepresidenta había alimentado versiones sobre un virtual corrimiento de la toma de decisiones y sobre una relación política prácticamente congelada con el Presidente.

En este sentido, la reaparición de Villarruel puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, como una señal de normalización de su rol institucional, reafirmando su lugar al frente del Senado en momentos en que el oficialismo necesita cohesión para avanzar con su agenda. Por otro, como un acto estrictamente protocolar, inevitable ante la dinámica legislativa, sin que ello implique un cambio sustancial en el vínculo político con Milei.

Lo cierto es que la convocatoria al debate de la reforma laboral coloca nuevamente a la vicepresidenta en una posición visible y la expone a un proceso legislativo que promete ser intenso y conflictivo. El tratamiento del proyecto pondrá a prueba no solo la capacidad del Gobierno para construir mayorías, sino también el equilibrio interno de una administración atravesada por tensiones entre sus principales figuras.