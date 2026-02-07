El mercado sostiene la pax cambiaria, pero crecen las señales de cautela

El mercado proyecta un dólar con subas moderadas y alineadas a la inflación en 2026.

La estabilidad cambiaria prevista implica un tipo de cambio casi constante en términos reales.

Las proyecciones se elaboraron antes de la polémica por la renuncia en el organismo estadístico.

La postergación del nuevo IPC introdujo dudas sobre la consistencia futura de las expectativas.

Las tasas de interés muestran un sendero descendente, pero con correcciones al alza.

La pax cambiaria persiste, aunque ahora bajo un clima de mayor cautela.

El escenario cambiario que proyecta el mercado para 2026 continúa dominado por la idea de estabilidad administrada, con un ritmo de depreciación del tipo de cambio alineado, aunque levemente por debajo, de la inflación esperada. Así lo reflejan las proyecciones relevadas a fines de enero, que muestran a los analistas manteniendo un diagnóstico de “pax cambiaria”, en un contexto de deslizamiento controlado del dólar oficial y sin sobresaltos relevantes en el corto plazo. Sin embargo, ese equilibrio comienza a ser observado con mayor prudencia a partir de los últimos acontecimientos vinculados al sistema estadístico y a la medición de la inflación.

Según las estimaciones recogidas en el último relevamiento de expectativas, el tipo de cambio mayorista se ubicaría en torno a los $1.475 en febrero, lo que implicaría un aumento mensual moderado. Hacia adelante, las proyecciones no exhiben cambios bruscos: el sendero previsto muestra oscilaciones leves y un cierre de año con un dólar cercano a los $1.750. En términos anuales, esa trayectoria supone una suba cercana al 21%, prácticamente en línea con la inflación proyectada para todo el período.

Bajo este esquema, el mercado descuenta que el dólar se mantendría relativamente estable en términos reales durante 2026. La expectativa de un crawling peg contenido funciona como ancla para las decisiones financieras y para la estrategia oficial, que apuesta a sostener la calma cambiaria como uno de los pilares del programa económico. La lectura predominante es que, mientras no se alteren las condiciones macroeconómicas de fondo, el tipo de cambio seguirá siendo administrado con ajustes graduales.

No obstante, el contexto en el que se elaboraron estas proyecciones introduce un matiz clave. El relevamiento se realizó antes de la renuncia del titular del organismo estadístico y de la controversia generada en torno a la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor, actualizado con canastas de consumo más recientes. Ese episodio abrió interrogantes sobre la consistencia futura de las estadísticas oficiales y sobre el impacto que podría tener en las expectativas del mercado.

La decisión de mantener sin cambios el actual esquema de medición inflacionaria, bajo el argumento de evitar suspicacias políticas en un momento sensible del proceso de desinflación, sumó ruido a un escenario que hasta ahora se apoyaba en la previsibilidad. Si bien el Gobierno insiste en que la estrategia apunta a preservar la credibilidad, las dudas giran en torno a cómo reaccionarán los analistas ante un eventual retraso en la actualización de los indicadores y si ello se reflejará en las próximas proyecciones.

En paralelo, las expectativas de tasas de interés también aportan señales mixtas. El mercado continúa anticipando un sendero descendente para la tasa mayorista, consistente con la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, las últimas estimaciones incorporaron correcciones al alza respecto de relevamientos anteriores, lo que sugiere una mayor cautela sobre la velocidad del proceso. Para los próximos meses, se espera una reducción gradual, aunque más lenta de lo previsto inicialmente.

Este ajuste en las expectativas refleja un equilibrio delicado: por un lado, persiste la confianza en que la inflación seguirá bajando; por otro, se reconoce que el proceso podría ser más prolongado y vulnerable a factores políticos e institucionales. En ese marco, la estabilidad cambiaria proyectada aparece cada vez más atada a la consistencia del programa económico y a la credibilidad de los datos que lo respaldan.

De cara a febrero, el mercado pondrá especial atención en cómo se reconfiguran las expectativas tras los últimos movimientos. La pax cambiaria sigue siendo el escenario base, pero ya no se la observa como un dato incuestionable, sino como un equilibrio que exige señales claras y previsibilidad para sostenerse en el tiempo.