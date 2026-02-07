Kicillof avanza hacia la conducción del PJ bonaerense en un peronismo en crisis

Axel Kicillof se encamina a asumir la presidencia del PJ bonaerense para evitar una interna abierta.

La decisión surge tras el fracaso de una candidatura de consenso encabezada por Verónica Magario.

La principal disputa interna pasa por el reparto de cargos en el consejo partidario.

El peronismo atraviesa una crisis de liderazgo e identidad que excede la discusión provincial.

Kicillof busca proyectarse a nivel nacional sin romper con La Cámpora ni quedar limitado al conurbano.

El cierre de listas definirá si la reorganización del PJ implica algo más que un recambio de nombres.

En un clima de tensión interna y negociaciones contrarreloj, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encamina a asumir la presidencia del Partido Justicialista bonaerense. La posibilidad de que suceda a Máximo Kirchner al frente de la principal estructura partidaria del país comenzó a tomar forma en las últimas horas, cuando distintos sectores del peronismo provincial admitieron que el mandatario aceptó, al menos de manera tácita, ponerse al frente del partido para evitar una disputa interna que profundice las fracturas existentes.

La definición llega a pocos días del cierre del plazo para la presentación de listas y en medio de un delicado equilibrio entre las distintas corrientes del peronismo. La idea original del gobernador era impulsar a su vicegobernadora, Verónica Magario, como figura de consenso. Sin embargo, la falta de acuerdos sólidos y la presión de ambos sectores terminó por empujar a Kicillof a asumir personalmente el desafío de ordenar el PJ bonaerense.

Desde el entorno del gobernador señalan que su eventual desembarco en la conducción partidaria no sería meramente formal. La condición central es que el PJ acompañe de manera explícita los lineamientos políticos y de gestión de la administración provincial. En otras palabras, Kicillof busca evitar que la estructura partidaria funcione como un ámbito paralelo de poder o de condicionamiento interno, algo que ya ocurrió en etapas anteriores.

En el sector alineado con Máximo Kirchner, en tanto, crece la idea de que la conducción directa del gobernador puede servir para cerrar una etapa de disputas que viene desgastando al peronismo bonaerense. La Cámpora, sin embargo, no está dispuesta a resignar peso político sin dar pelea. El principal punto de fricción sigue siendo la integración del consejo del partido, donde el kirchnerismo reclama conservar al menos la mitad de los cargos, mientras que los intendentes y dirigentes cercanos a Kicillof exigen una representación más acorde a su poder territorial.

Más allá de la disputa de cargos, el trasfondo del conflicto es más profundo. El peronismo atraviesa una crisis de identidad y liderazgo que excede la discusión bonaerense. Fragmentado y sin una narrativa clara frente al gobierno de Javier Milei, el espacio opositor enfrenta serias dificultades para construir una alternativa política competitiva. Dentro del propio partido, muchos dirigentes reconocen que el desgaste acumulado durante los años del kirchnerismo dejó heridas abiertas que todavía no cicatrizan.

En ese escenario, Kicillof aparece como la figura con mayor proyección nacional de cara a 2027, aunque su situación es ambigua. Por un lado, necesita mantener la unidad con La Cámpora para sostener la gobernabilidad en la provincia y evitar una ruptura interna. Por otro, sabe que una candidatura presidencial exige ampliar su base electoral más allá del conurbano bonaerense y ofrecer señales que interpelen a sectores moderados del electorado del interior del país.

La disputa por la conducción del PJ bonaerense también involucra el control de un órgano clave: el Congreso partidario, encargado de definir las alianzas electorales. Allí se juega buena parte del futuro estratégico del peronismo provincial. Mientras los intendentes reclaman mayor incidencia en las decisiones, el kirchnerismo busca preservar una estructura que le permita seguir influyendo en la definición del rumbo político.

El desafío que enfrenta el peronismo no se limita a resolver quién conduce el partido. La verdadera prueba será demostrar que la renovación de autoridades puede traducirse en una redefinición programática y política. De lo contrario, el riesgo es que el PJ bonaerense se limite a cambiar de nombres sin modificar una estructura que muchos describen como vaciada de contenido.

El cierre de listas previsto para este domingo será una señal clave. Allí se sabrá si Kicillof logra consolidar una conducción que exprese una síntesis interna o si, por el contrario, las tensiones vuelven a emerger con fuerza, dejando al peronismo atrapado en sus propias contradicciones.