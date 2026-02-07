YPF acelera la venta de Metrogas para reforzar su estrategia de inversiones en Vaca Muerta

YPF activó formalmente la búsqueda de compradores para vender el 70% de Metrogas.

La valuación del activo depende de la extensión de la concesión por 20 años adicionales.

El proceso de venta está a cargo de un banco internacional que ya contacta potenciales oferentes.

La desinversión se enmarca en el Plan 4x4 de optimización de activos de la petrolera.

Los fondos se destinarán a sostener inversiones clave en Vaca Muerta y exportaciones.

Metrogas es el último gran activo no estratégico que YPF planea desprenderse.

YPF avanza en una de las decisiones más relevantes de su actual proceso de reordenamiento estratégico: la venta del 70% de su participación en Metrogas, la principal distribuidora de gas natural del país. Tras casi dos años de espera, la petrolera activó formalmente la búsqueda de compradores, aun cuando el paso clave para maximizar el valor del activo —la extensión de la concesión por otros 20 años— todavía no fue concretado por el Gobierno nacional.

La definición sobre la prórroga de la licencia resulta determinante. En el mercado se estima que, con una concesión extendida hasta 2047, la valuación de Metrogas podría ubicarse en un rango amplio, que va desde los 600 hasta los 900 millones de dólares. Esa diferencia explica la cautela con la que YPF administró los tiempos, aunque en las últimas semanas decidió acelerar el proceso para no demorar el ingreso de fondos que considera estratégicos.

En ese marco, la compañía que preside Horacio Marín autorizó al Citigroup a iniciar el contacto formal con potenciales oferentes. El banco de inversión comenzó a firmar acuerdos de confidencialidad y a habilitar el acceso al data room de la distribuidora, donde los interesados pueden analizar en detalle la situación financiera, operativa y regulatoria del negocio. Se espera la participación de grupos locales, con la posibilidad de que se sume algún operador internacional atraído por la escala y previsibilidad del servicio.

Metrogas es un activo central dentro del sistema energético argentino. Presta servicio a más de 2,4 millones de usuarios residenciales, miles de comercios e industrias y estaciones de GNC en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense. Su modelo de negocio, intensivo en infraestructura y con ingresos regulados, depende casi exclusivamente de la estabilidad de su marco contractual, lo que vuelve a la concesión el factor clave para cualquier evaluación de inversión.

La venta de Metrogas se inscribe en el denominado Plan 4x4 de YPF, orientado a optimizar su cartera de activos y concentrar recursos en el desarrollo del no convencional. En ese camino, la compañía ya concretó la salida de otros negocios considerados no estratégicos, como la venta de su participación en Profertil y el traspaso de activos en campos maduros como Manantiales Behr. Con esas operaciones, YPF logró fortalecer su liquidez y reducir su exposición a segmentos de menor rentabilidad futura.

El objetivo de fondo es sostener un ambicioso plan de inversiones, que para este año ronda los 6.000 millones de dólares. La petrolera busca blindar ese flujo de fondos incluso en un escenario internacional menos favorable, marcado por la expectativa de precios del crudo más bajos hacia 2026. La venta de activos aparece, así, como una herramienta para asegurar el financiamiento de proyectos clave en Vaca Muerta.

Entre esas iniciativas se destacan obras de infraestructura de gran escala, como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que ya muestra un avance significativo y apunta a eliminar cuellos de botella logísticos para ampliar las exportaciones de crudo. A eso se suma el desarrollo del proyecto de gas natural licuado, una apuesta de largo plazo que podría transformar el perfil exportador del sector energético argentino.

En ese contexto, Metrogas representa el último gran activo pendiente de desinversión dentro de la estrategia de YPF. Para la compañía, desprenderse de la distribuidora no implica una retirada del negocio del gas, sino una redefinición de prioridades: menos foco en la distribución regulada y más recursos destinados a la producción, el transporte y la exportación de hidrocarburos.

La decisión final sobre la concesión marcará el ritmo del proceso. Mientras tanto, YPF ya dejó en claro que el camino está trazado y que la venta de Metrogas es una pieza central para financiar el salto de escala que busca dar en Vaca Muerta y en los grandes proyectos de exportación energética.