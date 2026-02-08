El Gobierno se retira como querellante en la causa por el acuerdo con el FMI firmado en 2018

El Gobierno decidió retirar al Estado como querellante en la causa por el préstamo con el FMI de 2018

La medida se formalizó a través del decreto 87/2026 y alcanza a la actuación de la Procuración del Tesoro

El expediente investigaba presuntas irregularidades y posibles delitos en la toma de deuda durante el gobierno de Macri

La causa había sido archivada por la Justicia al considerar que no hubo delitos penales

El oficialismo sostiene que se trató de una decisión de política económica y no judicializable

La oposición cuestionó la medida y denunció un intento de cerrar una investigación sensible

El Gobierno de Javier Milei resolvió que el Estado argentino deje de intervenir como parte querellante en la causa judicial que investigaba el préstamo contraído con el Fondo Monetario Internacional durante la administración de Mauricio Macri. La decisión marca un cambio de criterio respecto del rol que venía ocupando el Estado en el expediente y se apoya en la idea de que la participación estatal en procesos penales debe ser excepcional y limitada.

La medida quedó formalizada mediante el decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. A través de esa norma, la Procuración del Tesoro de la Nación se retiró de la causa N° 3561/2019, en la que se investigaban presuntas irregularidades vinculadas al crédito por 44.500 millones de dólares otorgado por el FMI en 2018, el mayor en la historia del organismo.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo argumentó que la Procuración no tiene entre sus funciones principales la actuación técnica en causas penales y que su intervención como querellante responde a supuestos excepcionales. Bajo esa premisa, se sostuvo que la continuidad del Estado en el expediente no resultaba jurídicamente necesaria ni funcional a los intereses públicos que el organismo debe resguardar.

La causa había sido impulsada en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se instruyó a la Procuración para que promoviera acciones legales a fin de determinar si el acuerdo con el FMI había generado un perjuicio económico para el país y si existían responsabilidades penales en su instrumentación. El foco de la investigación estaba puesto en posibles delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de fondos y administración fraudulenta.

El expediente involucraba a exfuncionarios de alto rango del gobierno de Cambiemos, varios de los cuales hoy ocupan cargos centrales en la actual administración. Luis Caputo, actual ministro de Economía, era ministro de Finanzas al momento de la toma de deuda, mientras que Federico Sturzenegger, hoy al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, presidía entonces el Banco Central. Ambos habían sido señalados como piezas clave en la negociación y ejecución del acuerdo.

La decisión del Ejecutivo se conoció luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dispusiera el archivo de la causa. La jueza María Eugenia Capuchetti consideró que los hechos denunciados no configuraban delitos penales, sino que se trataba de discrepancias vinculadas a decisiones de política económica adoptadas por las autoridades de ese momento. Ese fallo fue interpretado por el Gobierno como un respaldo adicional a la decisión de retirar al Estado del rol de querellante.

Desde el oficialismo, el retiro fue presentado como una señal de coherencia institucional y de respeto por los límites de la intervención estatal en el ámbito judicial. En esa línea, se remarcó que la discusión sobre el endeudamiento y la relación con el FMI debe darse en el plano político y económico, y no a través de procesos penales que, según esta visión, terminan judicializando decisiones de gobierno.

Sin embargo, la medida generó fuertes críticas desde sectores de la oposición, en particular del peronismo. El legislador Itaí Hagman cuestionó con dureza el decreto y vinculó la decisión con la continuidad de figuras que participaron del acuerdo original. A su entender, el Gobierno actual estaría utilizando su posición institucional para desactivar una investigación que involucraba a sus propios funcionarios, lo que calificó como un gesto políticamente “obsceno”.

El retiro del Estado como querellante reabre así el debate sobre los alcances del acuerdo con el FMI, las responsabilidades políticas de quienes lo impulsaron y el límite entre la evaluación judicial y la discusión democrática de las políticas económicas. Más allá del cierre del expediente, el préstamo de 2018 sigue siendo uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente.