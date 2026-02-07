Comenzó la forestación en el Aero Club de Rafaela

La Municipalidad de Rafaela dio inicio a los trabajos de forestación en el predio del Aero Club de Rafaela, en el marco del proyecto de cortina forestal que tiene como objetivo fortalecer el cuidado ambiental y dar cumplimiento a la normativa vigente vinculada al control de la aplicación de productos fitosanitarios.

La intervención se lleva adelante a partir de la planificación previamente aprobada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe y cuenta con la correspondiente autorización, respetando las restricciones establecidas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

Los trabajos comenzaron tras la recepción del total de los ejemplares previstos y contemplan la implantación de distintas especies según cada sector del predio. En las zonas con limitaciones de altura se avanza con la colocación de un cerco verde de Photinia fraseri, mientras que en el resto del perímetro se plantan especies autóctonas del espinal santafesino, como algarrobo, chañar, tala, espinillo, molle y sombra de toro, entre otras.

Desde el Municipio destacan que esta acción constituye un paso concreto en materia ambiental, contribuye a la mitigación de impactos y reafirma el compromiso de la gestión con el desarrollo sostenible, el cuidado del entorno y el cumplimiento de la legislación vigente.