El drama que vivió el Colo Barco y su esposa en un hospital de Francia

Valentín Barco, futbolista destacado del Racing de Estrasburgo, ha enfrentado recientemente una situación personal complicada que lo llevó a hacer una denuncia pública. Su hija, Gemma, de casi un año, sufrió un accidente tras caer del cambiador y golpearse la cabeza. La pareja se trasladó al hospital de Hautepierre, donde vivieron momentos de gran angustia por la atención recibida.

Barco expresó su indignación en redes sociales, afirmando: “Increíble. Hacen todo mal. Hautepierre tiene que cerrar urgente, es lo peor de Estrasburgo”. Por su parte, Yaz Jaureguy, su esposa, criticó el sistema de salud, señalando que la espera para atender a un bebé fue de seis horas, lo que calificó de "inhumano”.

Jaureguy también destacó que, aunque paguen por un seguro privado, la atención de urgencia se limita a un hospital público que, según su experiencia, no responde adecuadamente a las necesidades. “No facilitan ninguna urgencia; solo te toman datos y desencadenan un largo proceso”, añadió.

A pesar de la difícil experiencia, Yaz tranquilizó a sus seguidores al informar que Gemma se recupera en casa y agradeció el apoyo de su esposo y del club. "Se tiró del cambiador y se golpeó, pero está bien", afirmó, reflejando el alivio de la familia tras el accidente. Mientras tanto, Barco brilló en el campo, contribuyendo a la victoria de su equipo contra Mónaco en la Copa de Francia con una asistencia.