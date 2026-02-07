La agenda completa de los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán

El Comité Olímpico Argentino confirmó la participación de ocho atletas en la 25ª edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Milán, Italia.

Los representantes argentinos compiten en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge. La actividad dará inicio el 7 de febrero a las 07:30 (hora de Argentina) con Tiziano Gravier, hijo de la modelo Valeria Mazza. La participación nacional concluirá el 21 de febrero, cuando Franco Dal Farra dispute los 50 kilómetros de esquí de fondo masculino.

En la ceremonia inaugural, los abanderados fueron Dal Farra y Francesca Baruzzi, quienes repiten su rol tras haberlo desempeñado en la última edición olímpica celebrada en China en 2022. Argentina contará con la segunda delegación más numerosa de Latinoamérica, con ocho atletas, solo superada por Brasil, que llevará 15 representantes.

Los Juegos Olímpicos de Invierno marcan el regreso de esta cita al continente europeo, tras celebraciones anteriores en Corea del Sur y China. El evento abarcará más de 20,000 kilómetros distribuidos en siete sedes.

Delegación Argentina

Los atletas que integran la delegación son:

Francesca Baruzzi

Nicole Begue

Tiziano Gravier

Agustina Groetzner

Nahiara Díaz González

Franco Dal Farra

Mateo Sauma

Verónica Ravenna

Agenda de Competencias

Sábado 7 de febrero

07:30 – Esquí alpino masculino: Tiziano Gravier

Domingo 8 de febrero

07:30 – Esquí alpino femenino: Nicole Begué

08:30 – Esquí de fondo – Esquiatlón masculino: Franco dal Farra, Mateo Sauma

Lunes 9 de febrero

13:00 y 14:35 – Luge femenino: Serie 1 y Serie 2 - Verónica Ravenna

Martes 10 de febrero

05:15 – Esquí de fondo femenino: Nahiara Díaz, Agustina Groetzner

05:55 – Esquí de fondo masculino: Franco Dal Farra, Mateo Sauma

06:30 – Esquí alpino combinada femenina en descenso: Nicole Begué

10:00 – Esquí alpino combinada femenina en slalom: Francesca Baruzzi

13:00 y 14:34 – Luge femenino: Serie 3 y Serie 4 - Verónica Ravenna

Miércoles 11 de febrero

07:30 – Esquí alpino supergigante masculino: Tiziano Gravier

Jueves 12 de febrero

07:30 – Esquí alpino supergigante femenino: Francesca Baruzzi, Nicole Begué

09:00 – Esquí de fondo 10 km femenino: Nahiara Díaz, Agustina Groetzner

Viernes 13 de febrero

07:45 – Esquí de fondo 10 km masculino: Franco Dal Farra, Mateo Sauma

Sábado 14 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante masculino: Tiziano Gravier

Domingo 15 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante femenino: Francesca Baruzzi, Nicole Begué

Lunes 16 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom masculino: Tiziano Gravier

Miércoles 18 de febrero

05:45 – Esquí de fondo, sprint por equipos femenino: Nahiara Díaz, Agustina Groetzner

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom femenino: Francesca Baruzzi

06:15 – Esquí de fondo, sprint por equipos masculino: Franco Dal Farra, Mateo Sauma

La delegación argentina está lista para competir y buscar éxitos en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.

07:00 – Esquí de fondo, 50 km masculino - Franco dal Farra