La agenda completa de los atletas argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán

El Comité Olímpico Argentino confirmó la participación de ocho atletas en la 25ª edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Milán, Italia.
Los representantes argentinos compiten en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge. La actividad dará inicio el 7 de febrero a las 07:30 (hora de Argentina) con Tiziano Gravier, hijo de la modelo Valeria Mazza. La participación nacional concluirá el 21 de febrero, cuando Franco Dal Farra dispute los 50 kilómetros de esquí de fondo masculino.
En la ceremonia inaugural, los abanderados fueron Dal Farra y Francesca Baruzzi, quienes repiten su rol tras haberlo desempeñado en la última edición olímpica celebrada en China en 2022. Argentina contará con la segunda delegación más numerosa de Latinoamérica, con ocho atletas, solo superada por Brasil, que llevará 15 representantes.
Los Juegos Olímpicos de Invierno marcan el regreso de esta cita al continente europeo, tras celebraciones anteriores en Corea del Sur y China. El evento abarcará más de 20,000 kilómetros distribuidos en siete sedes.
Delegación Argentina
Los atletas que integran la delegación son:
- Francesca Baruzzi
- Nicole Begue
- Tiziano Gravier
- Agustina Groetzner
- Nahiara Díaz González
- Franco Dal Farra
- Mateo Sauma
- Verónica Ravenna
Agenda de Competencias
Sábado 7 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino masculino: Tiziano Gravier
Domingo 8 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino femenino: Nicole Begué
- 08:30 – Esquí de fondo – Esquiatlón masculino: Franco dal Farra, Mateo Sauma
Lunes 9 de febrero
- 13:00 y 14:35 – Luge femenino: Serie 1 y Serie 2 - Verónica Ravenna
Martes 10 de febrero
- 05:15 – Esquí de fondo femenino: Nahiara Díaz, Agustina Groetzner
- 05:55 – Esquí de fondo masculino: Franco Dal Farra, Mateo Sauma
- 06:30 – Esquí alpino combinada femenina en descenso: Nicole Begué
- 10:00 – Esquí alpino combinada femenina en slalom: Francesca Baruzzi
- 13:00 y 14:34 – Luge femenino: Serie 3 y Serie 4 - Verónica Ravenna
Miércoles 11 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino supergigante masculino: Tiziano Gravier
Jueves 12 de febrero
- 07:30 – Esquí alpino supergigante femenino: Francesca Baruzzi, Nicole Begué
- 09:00 – Esquí de fondo 10 km femenino: Nahiara Díaz, Agustina Groetzner
Viernes 13 de febrero
- 07:45 – Esquí de fondo 10 km masculino: Franco Dal Farra, Mateo Sauma
Sábado 14 de febrero
- 06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante masculino: Tiziano Gravier
Domingo 15 de febrero
- 06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante femenino: Francesca Baruzzi, Nicole Begué
Lunes 16 de febrero
- 06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom masculino: Tiziano Gravier
Miércoles 18 de febrero
- 05:45 – Esquí de fondo, sprint por equipos femenino: Nahiara Díaz, Agustina Groetzner
- 06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom femenino: Francesca Baruzzi
- 06:15 – Esquí de fondo, sprint por equipos masculino: Franco Dal Farra, Mateo Sauma
La delegación argentina está lista para competir y buscar éxitos en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.
07:00 – Esquí de fondo, 50 km masculino - Franco dal Farra