El duro comunicado de la Liga de Arabia Saudita contra Cristiano Ronaldo

La tensión en torno al futuro de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita se intensifica. El delantero portugués ha expresado su descontento tras la llegada de Karim Benzema a Al Hilal, rival directo de Al Nassr, lo que lo llevó a ausentarse en los últimos dos partidos. La Saudi Pro League, a raíz de sus faltas, ha señalado directamente a Ronaldo, que tiene contrato hasta junio de 2027.

La situación comenzó a preocupar tras sus ausencias en el encuentro del 2 de febrero contra Al Riyadh y el triunfo del 2-0 frente a Al Ittihad. Ronaldo ha optado por manifestar su descontento a través de su inactividad en el campo de juego.

La Liga aclaró que cada club opera de manera autónoma bajo un marco financiero común y destacó el compromiso del jugador con Al Nassr. Sin embargo, subrayó que "ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club". En contraste con la elevada inversión de Al Hilal, que supera los 70 millones de euros en reforzos, Al Nassr solo ha sumado a un único jugador, el volante iraquí Hayder Abdulkareem, lo que ha incrementado la frustración de Ronaldo.

Según el medio portugués A Bola, su molestia se centra en la gestión del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita respecto a Al Nassr, especialmente en comparación con las acciones de su competidor Al Hilal. Este conflicto podría tener repercusiones importantes en la estructura de la liga.