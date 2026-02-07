Fernando Burlando sacó a la luz uno de los problemas que devastó a Silvina Luna

A dos años y medio de la muerte de la modelo Silvina Luna, el abogado Fernando Burlando reveló detalles sobre las conversaciones que mantuvieron antes de que ella fuera internada por una insuficiencia renal en el Hospital Italiano.

Luna estaba profundamente preocupada por su salud, ya que su estado se deterioraba constantemente y su sufrimiento aumentaba. Esta situación la llevó a cambiar de residencia, siendo incapaz de subir las escaleras de su departamento a causa del dolor. "Me contó que tuvo que mudarse por la imposibilidad de subir debido a sus malestares", recordó Burlando, quien es pareja de Barby Franco.

El abogado también estuvo presente durante la autopsia de Luna y relató la gravedad de su condición. "La cantidad de material que tenía era enorme. Uno de esos elementos estaba generando presión en el nervio ciático. Es imposible convivir con algo así", declaró en una entrevista con El Diario de Mariana (América).

Además, Burlando denunció que los procedimientos realizados por el médico Aníbal Lotocki no utilizaron materiales aprobados, ya que "ni siquiera era producto de laboratorio; lo mezclaba con grasa en un lugar no habilitado para realizar intervenciones".