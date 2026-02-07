La reacción de una argentina al ganar 2,7 millones de euros en el “Pasapalabra” de España

Rosa Rodríguez se convirtió en la mayor ganadora de "Pasapalabra" España tras acertar las 25 preguntas del Rosco final, llevándose un pozo récord de 2,7 millones de euros. La profesora argentina, oriunda de Quilmes y criada en Galicia, expresó su sorpresa y emoción apenas terminó el programa.

"Estoy en shock. No me puedo creer que he ganado", declaró a Antena 3, visiblemente conmovida. Rosa dejó atrás el récord anterior de 2,27 millones de euros establecido por Rafa Castaño, lo que representa un hito en la historia del programa.

Con los nervios aún a flor de piel, confesó que uno de sus sueños es regresar a Argentina, un viaje que ha pospuesto durante años. "Quiero recorrer la Patagonia y otros puntos del país con mi familia", compartió.

A sus 32 años, Rosa Rodríguez se ha convertido en un fenómeno televisivo en Europa y un orgullo para la comunidad argentina en el extranjero. Su espontánea reacción al recibir el premio refleja el impacto transformador que este galardón tiene en su vida. "Ahora tendré tiempo y recursos para viajar, que es lo que más me gusta", concluyó.