Dieta Zen: qué propone esta filosofía alimentaria basada en lo simple y esencial

El Zen es una doctrina que, además de ofrecer hábitos de vida, es considerada por algunos como una variante del budismo. Esta filosofía enfatiza la importancia de apreciar lo simple en la vida cotidiana y propone la depuración del cuerpo y la mente de preocupaciones innecesarias para vivir con ligereza.

Uno de los pilares del Zen es la meditación, conocida como ‘zazen’, que busca centrar la mente en lo esencial. En cuanto a la alimentación, el Zen promueve una dieta vegetariana, evitando el consumo de productos de origen animal. Se sugiere un enfoque en alimentos frescos y ligeros, predominantemente vegetales y frutas de temporada, siempre con moderación.

Los platos típicos de esta dieta incluyen arroz, verduras, tofu y sopa de miso. Aunque algunos pueden considerar que las comidas sin proteína animal son monótonas, la dieta Zen incorpora variaciones interesantes como la pasta de soja, conocida como yuba, que ofrece un sabor delicado.

Además, en el contexto del Zen, existe una fuerte conexión entre el estado de ánimo de la persona que cocina y la calidad del alimento preparado. En los templos budistas, el cocinero es valorado por su pureza y calma, y se cree que las malas energías pueden afectar los platos. Por ello, se presta especial atención a la selección de ingredientes, que deben reflejar un equilibrio de los seis sabores: amargo, ácido, dulce, picante, salado y umami.

Es común observar que los japoneses mantienen un peso saludable, en parte gracias a la filosofía Zen y su enfoque dietético. La práctica de comer con palillos, recomendada por expertos en nutrición, fomenta un ritmo más lento en las comidas, lo que a su vez ayuda a una mejor digestión y satisfacción.

En resumen, ritualizar el acto de comer con consciencia y atención puede ser una forma de integrar la filosofía Zen en la vida diaria.