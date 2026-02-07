El pueblo que debes conocer este 2026

El norte argentino vuelve a ser foco de interés turístico, especialmente por sus destinos de altura donde paisaje e identidad cultural son protagonistas. En este contexto, Santa Ana del Valle Grande, conocido como el "pueblo de las nubes", se presenta como una alternativa única en la provincia de Jujuy.

Ubicada a 3,470 metros sobre el nivel del mar, esta pequeña comunidad rural está rodeada de cerros y paisajes montañosos que ofrecen una sensación de estar suspendido entre nubes. Su entorno natural y su ritmo de vida pausado la diferencian de los circuitos turísticos tradicionales del país.

Santa Ana posee un fuerte enraizamiento cultural. La vida diaria de sus habitantes se basa en saberes ancestrales y prácticas comunitarias que la consolidan como un referente del turismo de identidad en el norte jujeño.

Localización y acceso

Santa Ana se encuentra dentro del departamento Valle Grande, a aproximadamente 120 kilómetros de Humahuaca, uno de los centros turísticos más conocidos de la región. Debido a su difícil acceso, los habitantes la describen como un "tesoro oculto" en la geografía jujeña.

Actividades y atractivos

El lugar destaca por su relevancia histórica, al albergar el trazado del camino qhapaq ñan, Patrimonio Mundial de la Humanidad, que atestigua el pasado prehispánico de la región. Los visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas por senderos de montaña, cabalgatas y turismo rural comunitario, que permiten una conexión directa con la naturaleza.

La gastronomía local, el conocimiento de hierbas medicinales y la oferta de artesanías, elaboradas con técnicas tradicionales, enriquecen la experiencia turística.

Cómo llegar

El viaje a Santa Ana del Valle Grande desde Buenos Aires implica recorrer más de 1,500 kilómetros, lo que puede llevar alrededor de 18 horas en auto. La opción más rápida es volar hacia el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán en Jujuy y luego completar el trayecto de 230 kilómetros que separa la capital provincial de Santa Ana, un viaje que toma aproximadamente 6 horas.

Los pasajeros que optan por el bus de larga distancia llegan a San Salvador de Jujuy o, en algunos casos, a Humahuaca, y desde allí continúan hacia Santa Ana a través de carreteras provinciales. Este último tramo, que incluye el cruzar el Abra del Zenta, a 4,376 metros sobre el nivel del mar, ofrece vistas panorámicas impresionantes antes de descender a la altitud de la comunidad.