Un estudiante se comió obras creadas por inteligencia artificial

Lo que comenzó como una muestra universitaria terminó convirtiéndose en una de las protestas artísticas más insólitas del año. Ethan Walker, estudiante de Artes Visuales de la Universidad de Alaska Fairbanks, decidió llevar su crítica a la inteligencia artificial a un nivel extremo: se comió, literalmente, las obras expuestas.

El episodio ocurrió durante una exhibición experimental a fines de enero, cuando Walker presentó una serie de imágenes generadas por IA, impresas en papel comestible a base de arroz. Frente a docentes, compañeros y visitantes, el joven comenzó a ingerir una por una las piezas mientras explicaba su postura: “Si la IA consume el trabajo humano, yo consumo el trabajo de la IA”.

La performance buscaba cuestionar el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial en el arte académico y profesional, un debate que divide aguas en todo el mundo. Según Walker, la facilidad con la que se producen imágenes mediante algoritmos “vacía de sentido el proceso creativo” y pone en riesgo la identidad del artista.

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó reacciones encontradas. Mientras algunos celebraron la originalidad del gesto como una crítica válida y provocadora, otros lo consideraron una exageración innecesaria. Desde la universidad aclararon que la acción estaba autorizada como parte de una performance conceptual y que no hubo riesgos para la salud del estudiante.

Más allá de la polémica, la escena dejó una imagen potente: el arte, literalmente, devorado por su propio debate.