El jefe de Alpine definió las metas para Franco Colapinto

Durante las pruebas en Barcelona, el equipo Alpine presentó su nuevo auto a los pilotos Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes lograron resultados prometedores. En la previa de las últimas pruebas en Bahréin, el jefe del equipo, Steve Nielsen, compartió las expectativas para la temporada: “Quiero que estén compitiendo todas las semanas y espero que sea por los puntos”.

Nielsen comentó sobre los desafíos del año pasado, donde Alpine sumó solo 22 puntos, todos aportados por Gasly. “Este equipo no está en su lugar habitual. No es donde tradicionalmente se encuentra Enstone. Necesitamos competir en la parte alta de la mitad de la tabla para sumar puntos cada fin de semana”, afirmó.

El jefe de Alpine también abordó la decisión de cambiar su enfoque técnico, reconociendo que el proceso fue más complicado de lo esperado. “Fue doloroso quedarnos rezagados mientras otros equipos hacían mejoras, pero lo hicimos por el bien mayor. Esperamos que haya sido la elección correcta”, concluyó.