Presunción de Inocencia Fiscal: el blanqueo permanente avanza, pero persisten dudas técnicas y un problema de confianza

La Ley de Inocencia Fiscal dio respaldo legal al Régimen de Declaración Jurada Simple del Impuesto a las Ganancias.

El esquema se basa en la carga de facturas y deducciones, sin considerar el patrimonio del contribuyente.

Persisten dudas técnicas y de interpretación que generan cautela entre tributaristas y contribuyentes.

La ley prevé tres causales de exclusión del blanqueo permanente, incluida la utilización de facturas apócrifas.

Existen interrogantes sobre la imputación temporal de los fondos declarados y su impacto en Ganancias.

El éxito del régimen depende, en última instancia, de la confianza en la estabilidad del plan económico.

La promulgación de la Ley de Inocencia Fiscal y su reglamentación simultánea por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero marcaron un nuevo intento del Gobierno nacional por ampliar la base de contribuyentes y atraer al sistema formal parte de los recursos que hoy permanecen fuera del circuito económico. En el centro de la iniciativa se encuentra el Régimen de Declaración Jurada Simple del Impuesto a las Ganancias, un esquema que, si bien ya estaba operativo desde el año pasado, adquiere ahora respaldo legal pleno.

El nuevo régimen apunta a simplificar la determinación del impuesto, apoyándose en la carga de facturas y deducciones que realiza el propio contribuyente a través de la plataforma del organismo recaudador. A partir de esa información, el sistema calcula automáticamente el monto a pagar y los descuentos correspondientes. A diferencia de los esquemas tradicionales, la metodología no toma en cuenta el patrimonio inicial ni final del ejercicio fiscal, sino que se concentra exclusivamente en los ingresos y gastos declarados.

Esa característica es, precisamente, uno de los aspectos que más interrogantes genera entre los especialistas. Aunque la ley despejó el cuestionamiento formal que existía cuando el régimen se sostenía únicamente por decreto, persisten dudas operativas y de interpretación que complican su implementación práctica. La exigencia de que los datos cargados sean “impecables” coloca una carga significativa sobre el contribuyente, incluso cuando la declaración jurada aparece precargada por la propia agencia.

La normativa establece tres causales concretas por las cuales una persona puede quedar excluida del denominado “blanqueo permanente”. La primera es que el fisco detecte una diferencia en perjuicio del Estado igual o superior al 15% del impuesto que correspondía pagar. La segunda, que el monto de la inconsistencia supere el umbral previsto por la ley penal tributaria. La tercera, y la más sensible, es la utilización de facturas apócrifas para respaldar gastos o deducciones, una situación que puede darse incluso sin intención dolosa por parte del contribuyente.

A estas definiciones se suman interrogantes que aún no encuentran respuesta clara. Uno de los más repetidos refiere a la imputación temporal de los fondos que se declaran: si un contribuyente exterioriza una suma significativa, no queda del todo claro si esos recursos deben asignarse al ejercicio en curso o a períodos anteriores. La ambigüedad abre la puerta a interpretaciones que, en los hechos, podrían permitir atribuir ingresos actuales a ejercicios pasados, evitando el pago del Impuesto a las Ganancias, salvo que el organismo recaudador logre probar lo contrario.

El régimen fue concebido originalmente como un mecanismo ágil para canalizar los dólares no declarados, sin pasar por un proceso legislativo. Esa falta de respaldo político fue uno de los factores que explican el bajo nivel de adhesión inicial. Con la sanción de la ley, el Gobierno busca relanzar la herramienta y convertirla en un instrumento permanente, capaz de captar una porción, aunque sea marginal, de los recursos que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero formal.

Las estimaciones oficiales indican que, aun con una adhesión mínima, el impacto podría ser relevante. Un ingreso equivalente a una fracción reducida de esos fondos permitiría mejorar la posición de reservas, aportar liquidez al mercado y, eventualmente, fortalecer la recaudación. Sin embargo, el verdadero alcance del esquema no depende solo de sus reglas formales, sino de un factor más profundo.

Como ocurre con otras iniciativas económicas, el éxito del blanqueo permanente está atado a la confianza. No solo a la confianza en la letra de la ley, sino en la continuidad del rumbo económico y en la estabilidad de las reglas de juego. Mientras persista el temor a cambios abruptos o a futuras penalizaciones, muchos potenciales adherentes optarán por la cautela. En ese marco, la Presunción de Inocencia Fiscal aparece como una apuesta ambiciosa, pero todavía condicionada por dudas técnicas y por un clima de escepticismo que el Gobierno deberá disipar si pretende que la medida tenga un impacto real y sostenido.